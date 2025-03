Entenda quais são as “canetas para emagrecer” e os riscos à saúde

Ozempic vem sendo utilizado para o rápido emagrecimento entre famosas e sociedade civil - Foto: Reprodução

O mercado de medicamentos para emagrecimento ganhou destaque nos últimos anos, com a popularização das “canetas para emagrecer” - tratamentos injetáveis que prometem resultados rápidos e eficazes. Embora medicamentos como Ozempic e Mounjaro mostrem eficácia na redução de peso, o uso indiscriminado e sem acompanhamento médico pode representar grandes riscos à saúde.

Inicialmente desenvolvidas para o tratamento de diabetes tipo 2, essas substâncias ganharam visibilidade com os resultados positivos observados em diversos estudos clínicos. A exposição na mídia e o impacto de influenciadores digitais ajudaram a impulsionar ainda mais a demanda.

Conheça as canetas para emagrecer

As canetas para emagrecer são preenchidas com diferentes moléculas, incluindo a semaglutida (encontrada no Wegovy, Ozempic), liraglutida (presente no Saxenda e Victoza), e a tirzepatida (princípio ativo do Zepbound e Mounjaro).

“As diferenças basicamente estão nas doses que vão ser administradas, mas todos esses medicamentos foram feitos para o controle da diabetes tipo dois e para o gerenciamento de peso”, explica o nutricionista clínico e esportivo Felipe Ferreira, em entrevista ao Portal A TARDE.

1. Ozempic (Semaglutida)

O Ozempic é provavelmente o mais famoso da lista. Originalmente aprovado para o tratamento de diabetes tipo 2, a semaglutida age no organismo imitando um hormônio chamado GLP-1, que regula o apetite e o metabolismo da glicose.

Apesar do Ozempic não ser oficialmente recomendado em bula para perda de peso, seu emprego off-label é respaldado por estudos que atestam a eficácia da semaglutida no tratamento da obesidade. Ele é administrado via aplicação semanal e está disponível no mercado em três doses: 0,25 mg/mL, 0,50 mg/mL e 1 mg/mL.

O preço máximo das canetas de Ozempic varia entre R$ 994,03 e R$ 1.308,32.

2. Wegovy (Semaglutida)

O Wegovy é uma versão do Ozempic, mas com uma dosagem mais alta de semaglutida, especificamente indicada para emagrecimento em pessoas com sobrepeso ou obesidade. Ele pode ser encontrado com concentração de 2,4 mg de semaglutida por dose, enquanto o Ozempic vai até 1,34 mg por dose.

Os valores variam de R$ 893 até R$ 2.365 (de acordo com a concentração de semaglutida por dose).

3. Mounjaro (Tirzepatida)

O Mounjaro é uma medicação mais recente no mercado, regulamentado pela ANVISA exclusivamente para importação por pessoas físicas, mediante apresentação de receita médica. Ele contém tirzepatida, que age de maneira diferente da semaglutida, sendo um agonista de dois receptores: o GLP-1 e o GIP (peptídeo dependente de glicose). Ele também é administrado via injeção semanal , nas concentrações de 2,5 mg/0,5 mL; 5 mg/0,5 mL; 7,5 mg/0,5 mL; 10 mg/0,5 mL; 12,5mg/0,5 mL e 15mg/0,5 mL.

Esta caneta tem preços máximos que variam de R$ 970,07 a R$ 3.836,61.

4. Zepbound (Tirzepatida)

O Zepbound foi aprovado pela agência reguladora dos Estados Unidos para uso contra obesidade em 2024. A tirzepatida retarda o esvaziamento do estômago, o que faz com que uma pessoa se sinta saciada por mais tempo. A droga é administrada via injeção semanal,

O medicamento deve chegar às farmácias dos EUA em seis doses diferentes (2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg), com um preço de tabela estimado em US$ 1.059,87 (cerca de R$ 6 mil).

5. Saxenda (Liraglutida)

O Saxenda contém liraglutida, substância é classificada como análoga de GLP-1, um hormônio produzido pelo intestino e liberado na presença de glicose. Ele sinaliza ao cérebro que estamos alimentados, diminuindo o apetite, além de aumentar os níveis de insulina e equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Ele é aplicado via injeção subcutânea e costuma requerer injeções diárias.

Esta caneta tem preços máximos que variam de R$ 842,01 a R$ 1052,51.

6. Victoza (Liraglutida)

O Victoza, assim como o Saxenda, também contém liraglutida, mas foi inicialmente desenvolvido para o tratamento de diabetes tipo 2. Nesse contexto, o Saxenda® é disponibilizado em embalagens com três canetas, contendo doses ajustáveis de 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg e 3,0 mg. O início do tratamento ocorre com uma dose de 0,6 mg, administrada diariamente. Essa dose é gradualmente aumentada a cada semana, até atingir a dose final de 1,8 mg, caso haja essa necessidade.

Os preços desta caneta variam de R$ 551,42 a R$ 701,63.

Riscos para a saúde

Embora as canetas para emagrecimento possam proporcionar resultados rápidos, o uso de medicamentos injetáveis não está isento de riscos. O aumento na demanda por essas soluções tem gerado preocupações, principalmente entre médicos e especialistas em saúde.

“A utilização indiscriminada desses medicamentos podem causar sintomas físicos como náusea, vômito, diarreia, enjoos, dor abdominal, cansaços devido a baixa ingestão de alimentos e nutrientes”, destaca Felipe.

O uso crescente desses medicamentos trouxe à tona preocupações sobre a segurança e os efeitos colaterais, uma vez que o tratamento, muitas vezes, é feito sem a devida orientação profissional. Embora esses remédios sejam eficazes para controlar o apetite, eles não devem ser utilizados sem avaliação médica criteriosa, como afirma o nutricionista.



“Em geral, esses medicamentos foram feitos para tratar diabetes, visto que o indivíduo que está com diabetes, muita das vezes está com sobrepeso, então é um aliado para o controle da doença e gerenciamento de peso. No entanto, é fundamental e de extrema importância a utilização desses medicamentos com a orientação adequada pra minimizar ou pra evitar os riscos à saúde. A pessoa deve ser orientad tanto por médico quanto por nutricionista, o acompanhamento em conjunto é o ideal”, reforça.