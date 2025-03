Dia do Rim: Instituto realiza mutirão de dosagem de creatinina

Segundo OMS, doença renal crônica é a 10ª causa de mortes no mundo - Foto: Ilustrativa: Robson Mafra

A próxima quinta-feira, 13, é a data marcada pelo Dia do Rim e tem como objetivo lembrar sobre os cuidados e prevenções de doenças que podem acometer o órgão. Com isso, o Instituto de Nefrologia Alayde Costa (INAC) vai realizar um mutirão de dosagem da creatinina na sexta-feira, 14, a partir das 8h.

No total, serão distribuídas 50 senhas. O Instituto oferecerá também uma palestra sobre a importância da saúde renal, com Carolina Neves, da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN-BA), enquanto os pacientes aguardam o resultado, que leva cerca de duas horas para ficar pronto.

Este exame é uma importante ferramenta para diagnosticar doenças renais e ajudar o médico a planejar o tratamento adequado. Aqueles que apresentarem alteração na função renal nos estágios 4 e 5, os mais avançados da Doença Renal Crônica (DRC), receberão as orientações para iniciar o acompanhamento no ambulatório do INAC, com atendimento médico e multidisciplinar.

A Doença Renal Crônica se caracteriza pela perda da capacidade dos rins de filtrar as toxinas que se acumulam no organismo e, nos estágios mais avançados da doença, o paciente precisa de diálise para substituir a função do órgão.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a DRC é a 10ª causa de mortes no mundo. No Brasil, atualmente, cerca de 157 mil pessoas dependem de algum método dialítico para sobreviver. Na Bahia, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) divulgados em 2023, mais de 10.200 fazem diálise pelo SUS.

E é por isso que a mobilização para dar visibilidade ao tema é tão importante. A Semana do Rim começou no domingo, 9, com a caminhada de conscientização promovida pela SBN em parceria com o INAC e segue até dia 14. Além dos mutirões na unidade de saúde, ao longo da semana está ocorrendo a dosagem da creatinina no shopping Barra, promovida pela SBN, em parceria com o Instituto, a partir das 14h.