Moradores retiram chave de ônibus durante protesto em Águas Claras

Moradores de Águas Claras, em Salvador, retiraram as chaves de dois ônibus durante uma manifestação na noite desta quinta-feira, 23, no bairro. O protesto ocorreu contra a violência crescente na região devido ao tráfico de drogas.

Com isso, o trânsito também foi afetado devido ao bloqueio de vias, com pneus e madeiras sendo queimados no local.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob), informou que "manifestantes na região de Águas Claras retiraram a chave do ônibus que fazia a linha 1716 - Term. Águas Claras x Cajazeiras x, e atearam fogo na via. Não houve prejuízo ao veículo".

Ainda de acordo com a pasta, os rodoviários utilizaram a chave reserva e o ônibus seguiu para a garagem da concessionária. Os veículos que transitam pelo trecho estão sendo desviados pela Avenida 29 de Março até que a manifestação seja finalizada e a via liberada para o tráfego de veículos.

Durante o protesto, os moradores clamavam por "Paz na favela". Na última quarta-feira, 22, a comunidade ficou sem ônibus por conta da situação de perigo na região.

