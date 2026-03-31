Morre Aelton Santys, produtor de elenco e influenciador baiano, aos 32

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Além de coordenar elencos, Aelton também experimentou a frente das câmeras como modelo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O produtor de elenco e influenciador digital Aelton Santys morreu nesta segunda-feira, 30, aos 32 anos, em Salvador. Conhecido por sua atuação em produções audiovisuais e pela presença nas redes sociais, ele integrava a agência DS Models e participou de projetos de alcance nacional.

O sepultamento ocorreu na tarde desta terça-feira, 31, no Cemitério Municipal de Brotas. A causa da morte não foi divulgada.

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Dos bastidores às telas

Com atuação consolidada no mercado de casting, Aelton participou da seleção de figurantes em diversas produções brasileiras, entre elas “Ó Paí, Ó 2”, “Os Farofeiros”, “Meu Sangue Ferve por Você”, “Não Tem Volta”, “Carnaval”, “Irmã Dulce”, “Destino: Salvador” e “Irmãos Freitas”. Ele também esteve envolvido na série “Santos”, da Netflix.

Além de coordenar elencos, também experimentou a frente das câmeras como modelo e figurante em alguns dos trabalhos dos quais fez parte, um trânsito que refletia sua versatilidade no setor.

Na publicidade, acumulou trabalhos com marcas de grande porte, como Nubank, O Boticário, Vivo, Santander, Mahalo, Piracanjuba, além de campanhas institucionais para órgãos e empresas como Prefeitura de Salvador, Bahiagás e Embasa.

Profissão como ponte

Mais do que uma trajetória profissional, Aelton tratava o trabalho como um instrumento de impacto social. Para ele, ocupar espaços na mídia também significava abrir caminhos para outros.

Em entrevista concedida ao podcast PODE.com, em 2023, destacou o papel simbólico de sua presença:

“Eu vejo o quanto isso é importante. As crianças da minha rua, quando me veem na televisão ou fazendo alguma propaganda, dizem: ‘Tio, eu quero ser igual a você, eu quero aparecer na televisão. Como é que faz para ser modelo?’. É importante ter uma referência ali do bairro, que saiu dali”.

Entre o futebol e a fé

Nas redes sociais, Aelton também se destacava como torcedor apaixonado do Esporte Clube Bahia, compartilhando conteúdos ligados ao cotidiano esportivo. O clube lamentou a morte do influenciador e prestou solidariedade à família.

“Sócio Esquadrão, ele deixa esposa e filho. Nossa solidariedade a familiares e amigos neste momento de tanta dor”, publicou.

Ligado às tradições de matriz africana, ele exercia a função de Babá Egbé no terreiro Ilê Axé Tumbi Odé Oji. A casa religiosa destacou o legado deixado por ele.

“A dor da perda é profunda, mas ele permanecerá para sempre vivo em nossos corações e em nossas memórias”, informou em nota.

Em mensagem de solidariedade, o terreiro Ilê Axé Alaketu Obatayó ressaltou a compreensão espiritual da morte no Candomblé:

“No Candomblé, compreendemos que a morte não é o fim, mas uma transformação. É retorno ao Orun, é reencontro com os ancestrais, é continuidade da existência em outro plano. Que sua caminhada siga em luz, guiada pelos Orixás, e que sua memória permaneça viva entre nós.”