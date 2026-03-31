Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Morre Aelton Santys, produtor de elenco e influenciador baiano, aos 32

Profissional atuou em produções como “Ó Paí, Ó 2” e “Os Farofeiros”

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

31/03/2026 - 22:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Além de coordenar elencos, Aelton também experimentou a frente das câmeras como modelo
Além de coordenar elencos, Aelton também experimentou a frente das câmeras como modelo -

O produtor de elenco e influenciador digital Aelton Santys morreu nesta segunda-feira, 30, aos 32 anos, em Salvador. Conhecido por sua atuação em produções audiovisuais e pela presença nas redes sociais, ele integrava a agência DS Models e participou de projetos de alcance nacional.

O sepultamento ocorreu na tarde desta terça-feira, 31, no Cemitério Municipal de Brotas. A causa da morte não foi divulgada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dos bastidores às telas

Com atuação consolidada no mercado de casting, Aelton participou da seleção de figurantes em diversas produções brasileiras, entre elas “Ó Paí, Ó 2”, “Os Farofeiros”, “Meu Sangue Ferve por Você”, “Não Tem Volta”, “Carnaval”, “Irmã Dulce”, “Destino: Salvador” e “Irmãos Freitas”. Ele também esteve envolvido na série “Santos”, da Netflix.

Além de coordenar elencos, também experimentou a frente das câmeras como modelo e figurante em alguns dos trabalhos dos quais fez parte, um trânsito que refletia sua versatilidade no setor.

Leia Também:

Salvador ganha segundo centro de conexões da Gol
Secretário projeta Salvador do futuro e prega habitação popular
Jovens são brutalmente assassinados no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Na publicidade, acumulou trabalhos com marcas de grande porte, como Nubank, O Boticário, Vivo, Santander, Mahalo, Piracanjuba, além de campanhas institucionais para órgãos e empresas como Prefeitura de Salvador, Bahiagás e Embasa.

Profissão como ponte

Mais do que uma trajetória profissional, Aelton tratava o trabalho como um instrumento de impacto social. Para ele, ocupar espaços na mídia também significava abrir caminhos para outros.

Em entrevista concedida ao podcast PODE.com, em 2023, destacou o papel simbólico de sua presença:

“Eu vejo o quanto isso é importante. As crianças da minha rua, quando me veem na televisão ou fazendo alguma propaganda, dizem: ‘Tio, eu quero ser igual a você, eu quero aparecer na televisão. Como é que faz para ser modelo?’. É importante ter uma referência ali do bairro, que saiu dali”.

Entre o futebol e a fé

Nas redes sociais, Aelton também se destacava como torcedor apaixonado do Esporte Clube Bahia, compartilhando conteúdos ligados ao cotidiano esportivo. O clube lamentou a morte do influenciador e prestou solidariedade à família.

“Sócio Esquadrão, ele deixa esposa e filho. Nossa solidariedade a familiares e amigos neste momento de tanta dor”, publicou.

Ligado às tradições de matriz africana, ele exercia a função de Babá Egbé no terreiro Ilê Axé Tumbi Odé Oji. A casa religiosa destacou o legado deixado por ele.

“A dor da perda é profunda, mas ele permanecerá para sempre vivo em nossos corações e em nossas memórias”, informou em nota.

Em mensagem de solidariedade, o terreiro Ilê Axé Alaketu Obatayó ressaltou a compreensão espiritual da morte no Candomblé:

“No Candomblé, compreendemos que a morte não é o fim, mas uma transformação. É retorno ao Orun, é reencontro com os ancestrais, é continuidade da existência em outro plano. Que sua caminhada siga em luz, guiada pelos Orixás, e que sua memória permaneça viva entre nós.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura luto Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Além de coordenar elencos, Aelton também experimentou a frente das câmeras como modelo
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Além de coordenar elencos, Aelton também experimentou a frente das câmeras como modelo
Play

Salvador entra em nível de atenção após fortes chuvas; veja bairros afetados

Além de coordenar elencos, Aelton também experimentou a frente das câmeras como modelo
Play

Explosão no Stiep completa um mês: vítimas vivem de favor com amigos e familiares

Além de coordenar elencos, Aelton também experimentou a frente das câmeras como modelo
Play

Rodoviários paralisam estação e preparam campanha salarial em Salvador

x