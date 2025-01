Morre aos 39 anos o jornalista Nilton Lopes, ex-assessor da Secult

- Foto: divulgação/Secult-BA

Morreu nesta sexta-feira, 17, o jornalista baiano Nilton Lopes Filho. aos 39 anos, ‘Niltim’, como gostava de ser chamado, atuava como Coordenador de Comunicação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

A Informações sobre a causa da morte e o sepultamento não foram divulgados. Em nota, a secretaria destacou a contribuição do jornalista para o órgão e informou que está dando o suporte necessário a família.

“Sua contribuição foi essencial para fortalecer a comunicação da Secretaria e ampliar nossa presença em temas fundamentais para a promoção da igualdade, diversidade e respeito. (...) Seu legado vai além de sua atuação profissional, sendo lembrado pela sua humanidade, sensibilidade e capacidade de construir pontes e parcerias em prol de um mundo melhor”.

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), onde ele atuou como assessor de imprensa até novembro de 2024, destacou o quanto Niltim era querido pelos colegas do órgão.

“Nesse momento de dor imensa, a Secretaria de Cultura do Estado se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho de Niltim. Sua partida em muito nos entristece e desejamos que seja uma passagem de paz”, declarou a secretaria.

Trajetória

Formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Niltin era especialista em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e atuou na CIPÓ – Comunicação Interativa, entre 2007 e 2022. Ele também trabalhou na CRIA - Centro de Referência Integral de Adolescentes, no Liceu de Artes e Ofícios, na Organização de Auxílio Fraterno - OAF, Via Press Comunicação, Casa da Photographia, e no jornal A Tarde.

Entre 2023 e 2024, atuou como coordenador da redação da Assessoria de Comunicação da SecultBA e, em novembro de 2024, assumiu o cargo de Coordenador de Comunicação da Secretaria de Promoção da Igualdade (SEPROMI).