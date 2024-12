Morre Gramiro de Matos, famoso poeta baiano, aos 80 anos

Gramiro morreu de causas naturais - Foto: Mário Cravo Neto

O poeta baiano Ramiro Silva Matos Neto, conhecido como Gramiro de Matos, faleceu neste sábado, 7, em Salvador, aos 80 anos. De acordo com a família, ele morreu de causas naturais, após enfrentar um período de dificuldades respiratórias.

Entre as produções literário de destaque de Gramiro, estão "Urubu-Rei" e "Os morcegos estão comendo os mamãos maduros". Gramiro foi amigo de grandes nomes da cultura brasileira, como Jorge Amado, Torquato Neto e Waly Salomão. Ele deixa três filhos: Carolina Matos, João Paulo Matos e Ramiro Maximino Matos.

A Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA) emitiu uma nota lamentando a perda, destacando a trajetória do poeta e expressando solidariedade aos amigos e familiares.

O velório de Gramiro será realizado no domingo, 8, no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília, Salvador. A cerimônia começará às 7h, seguida do sepultamento às 10h.