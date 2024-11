Morre homem baleado em assalto no Largo das Sete Portas

Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 14 - Foto: Reprodução

Morreu o vigilante Leandro Santos do Carmo, 36, baleado durante um assalto no Largo das Sete Portas, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 14. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

A vítima pilotava uma moto e estava a caminho do trabalho quando foi abordada por dois assaltantes. Leandro, que foi atingido no tórax, chegou a ser socorrido e levado ao hospital.

Testemunhas relataram que dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram e realizaram a abordagem. Após o crime, os assaltantes fugiram levando a motocicleta da vítima.



Leandro foi socorrido e levado para atendimento médico, porém, não resistiu ao ferimento. Foram emitidas as guias para remoção e perícia, e diligências e oitivas estão em andamento para localizar os envolvidos e esclarecer o crime.