Morre Pacheco Maia, um dos principais jornalistas de política da Bahia

O jornalista José Pacheco Maia Filho morreu na tarde desta sexta-feira, 18, aos 60 anos. O profissional da imprensa lutava contra um linfoma nos últimos meses e estava internado em Salvador.

Pacheco Maia era considerado um dos principais jornalistas da política baiana, com passagens na Secretaria de Comunicação na Prefeitura de Salvador, na direção de Comunicação da Câmara Municipal da capital baiana e como assessor de imprensa dos principais políticos do estado.

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Atualmente ele atuava como colunista no site Política Livre e prestava serviço de assessoria de comunicação ao Governo do Estado.

Trajetória

Na gestão municipal da capital baiana, Pacheco foi secretário de comunicação do ex-prefeito, ACM Neto (União Brasil). Já nas últimas eleições de 2022, ele foi o assessor de João Roma, que disputou o governo do Estado da Bahia, apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O jornalista foi ainda diretor-geral da Fundação Paulo Jackson, responsável pelos trabalhos da Rádio e TV ALBA. Pacheco também atuou como articulista no Correio* e no Tribuna da Bahia.

Repercussão

Em nota, atual secretário de Comunicação do Estado, Luciano Suedde, lamentou a morte do jornalista com trajetória "longa e respeitada" na Bahia e prestou solidariedade aos familiares.

"Mais do que o grande profissional, fica a lembrança do homem de coração enorme, solidário, generoso e sempre disposto a fazer o bem e ajudar quem estivesse ao seu lado. [...] Aos familiares, amigos e colegas, minha solidariedade e meu abraço neste momento de dor. Pacheco deixa saudade e a memória de uma vida marcada pelo trabalho, pela amizade e pela generosidade", disse Suedde.

O diretor de Comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e ex-titular da Secom da Bahia, André Curvello, também lamentou a morte de Pacheco em publicação nas redes sociais.

"Tristeza profunda: José Pacheco Maia Filho nos deixou, abrindo uma imensa lacuna no universo da comunicação competente. Abraço, Pacheco, meu amigo!", escreveu o ex-secretário.

A secretária municipal de Comunicação, Renata Vidal, exaltou a trajetória do jornalista e comentou que sucedeu o profissional na pasta. Em nota, ela também prestou condolências à família pela perda.

"Com muito pesar recebi a notícia do falecimento de José Pacheco Maia, um dos grandes nomes da comunicação política da Bahia. Com uma longa e brilhante trajetória na área, Pacheco era um homem de enorme cultura, texto impecável e personalidade inigualável. [...] Para quem trabalha com comunicação, ficam o respeito e a admiração por sua trajetória", lamentou.

Na política, o deputado federal Leo Prates (Republicanos) relembrou os tempos de vereador, quando trabalhou junto com Pacheco na Câmara Municipal de Salvador.

"Tive o privilégio de trabalhar ao lado dele em um momento muito importante da minha trajetória, quando fui presidente da Câmara de Salvador, e foi nesse período que nossa amizade se fortaleceu ainda mais. Pacheco era um jornalista brilhante, apaixonado pela profissão, mas também um ser humano de uma generosidade enorme, leal e sempre disposto a ajudar", discorreu o parlamentar.