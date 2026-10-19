Morre Regina do Acarajé, uma das baianas mais famosas de Salvador

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Regina dos Santos Conceição, popularmente conhecida como Regina do Acarajé, morreu aos 74 anos, nesta segunda-feira, 19, em Salvador. A morte da baiana, considerada uma das mais conhecidas da capital, foi confirmada por familiares nas redes sociais.

Ela enfrentava complicações de saúde, havia passado por outras internações recentemente e estava internada no Hospital Roberto Santos, onde morreu por volta das 11h.

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Internada por duas semanas

A biana permaneceu hospitalizada durante cerca de duas semanas e precisou ser intubada após apresentar bradicardia, condição em que os batimentos cardíacos ficam mais lentos que o normal.

Durante o tratamento, Regina também desenvolveu uma lesão por pressão, conhecida como escara, geralmente associada à permanência prolongada na mesma posição.

Após apresentar melhora, ela recebeu alta médica. No entanto, precisou retornar ao hospital devido a uma infecção na lesão.

Quem era Regina do Acarajé?

Nascida em 7 de setembro de 1952, Regina construiu uma trajetória marcada pela tradição da culinária afro-baiana e se tornou uma das figuras mais conhecidas do comércio de acarajé em Salvador.

A baiana mantinha pontos de venda na orla do Rio Vermelho, região turística da cidade, e no bairro da Graça. Ao longo dos anos, conquistou clientes e admiradores, tornando-se uma referência na gastronomia local.

Família presta homenagem

A morte de Regina foi lamentada pelos familiares em uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, eles destacaram a fé, o carinho e a dedicação da baiana às pessoas que fizeram parte de sua vida.

"Hoje o céu ganhou uma das suas mais lindas estrelas. É com o coração apertado que comunicamos o falecimento da nossa querida mãe, avó, amiga e grande exemplo de fé, nossa rainha", diz um trecho da homenagem.

A despedida de Regina do Acarajé está prevista para terça-feira, 20, quando serão realizadas as cerimônias fúnebres e o sepultamento. Até o momento, a família não divulgou os horários nem os locais das homenagens.