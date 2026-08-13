Mudança nos plantões da saúde mobiliza servidores e chega à Câmara

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Servidores da saúde de Salvador que trabalham em unidades com atendimento e plantão de 24 horas farão uma assembleia na próxima terça-feira, 18, para discutir as mudanças nas jornadas de trabalho previstas na Portaria nº 277/2026, publicada pela prefeitura em julho.

A reunião, conforme informado pelo Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), será realizada a partir das 8h, em frente à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no Comércio.

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Quem pode participar da assembleia?

A convocação inclui servidores que atuam em serviços de urgência, emergência e atenção especializada com plantão de 24 horas, como:

O que mudou na jornada?

A Portaria nº 277/2026 muda a forma como os plantões dos servidores da saúde são organizados.

A principal alteração é a substituição dos plantões de 24 horas por jornadas de 12 horas.

A mudança é contestada pelos trabalhadores e entidades sindicais, que afirmam que a nova regra foi adotada sem discussão prévia com as categorias afetadas.

Os servidores também questionam os efeitos da nova escala na rotina de trabalho. Entre as preocupações estão o aumento da quantidade de trocas de plantão e a dificuldade para organizar as equipes.

Reclamações chegaram à Câmara

A mudança na jornada também provocou reação na Câmara Municipal de Salvador. No fim de julho, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) encaminhou um ofício ao secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, solicitando a revogação da portaria.

No documento, a vereadora também pediu a abertura de diálogo entre a prefeitura, os trabalhadores e as entidades que representam as categorias.

Segundo Aladilce, “a jornada de 24 horas é adotada há 21 anos e qualquer alteração precisa ser amplamente discutida”.

Impactos na saúde dos trabalhadores

A parlamentar pontuou ainda que a alteração da escala, sem planejamento e diálogo com os profissionais, pode provocar sobrecarga de trabalho e adoecimento dos servidores, além de afetar a organização das equipes.

A avaliação é que esses efeitos podem ultrapassar a rotina dos trabalhadores e comprometer a qualidade e a continuidade do atendimento oferecido à população.