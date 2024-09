Mulher é agredida pelo companheiro em via pública na cidade de Ilhéus

Jovem pulou de moto para tentar escapar das agressões - Foto: Reprodução

Uma jovem de 20 anos, identificada como Vanessa Santos de Souza, acusou o companheiro de espancamento na segunda-feira 2, em Ilhéus, no sul da Bahia. Marcada por hematomas, ela buscou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar a denúncia.

De acordo com informações iniciais, no boletim de ocorrência, ela contou que foi agredida após o homem, identificado como Alan Pereira Silva, se recusar a esperá-la para saírem do Mar Aberto, onde estavam. Furioso com o pedido de espera, ele teria batido nas pernas e na cabeça dela com um capacete.

As agressões persistiram, e Vanessa, em uma tentativa de se defender e escapar das agressões, pulou da moto. Porém, ela contou que Alan continuou o espancamento e ainda a arrastou pelos braços.



A vítima, visivelmente emocionada, gravou um vídeo mostrando os hematomas pelo corpo. É possível ver que a boca estava inchada e cortada, assim como diversos machucados e arranhões pelos braços e pernas.

Em comunicado enviado ao Portal MASSA!, a Polícia Civil informou que Vanessa prestou depoimento e uma Medida Protetiva de Urgência foi concedida pela Justiça. Alan segue sendo procurado.

Identificado como Alan Pereira Silva, o homem possuía um suposto relacionamento amoroso com a jovem de 20 anos. Informações preliminares indicam que ele trabalha como funcionário terceirizado no aeroporto de Ilhéus e mora no bairro Nelson Costa, na mesma cidade.