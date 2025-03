Mulher é assassinada e três ficam feridos em ataque a sem-tetos em Salvador

Crime aconteceu na Avenida Aliomar Baleeiro, em São Cristóvão - Foto: Reprodução | Vídeo

Na noite de sábado, 15, quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. De acordo com a polícia, uma mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a PM informou que agentes da 49ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, constaram o fato e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica.

Já a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga a morte de uma mulher, sem identificação formal, e a tentativa de homicídio de três homens na Avenida Aliomar Baleeiro, bairro São Cristóvão, no sábado (15).

Ainda segundo a Civil, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo em via pública. Três delas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Circunstâncias, autoria e motivação serão esclarecidas pela unidade especializada. Guias de remoção, perícia e necrópsia foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).