Mulher é esfaqueada na noite de Natal pelo marido em Salvador

Mulher foi atacada por golpes de faca pelo próprio marido - Foto: Divulgação | IFF

Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada pelo companheiro na noite de Natal nesta quarta-feira, 25, no bairro de Águas Claras, em Salvador. De acordo com as forças policiais, o principal autor da tentativa de feminicídio foi o próprio marido da vítima, que não teve a identidade revelada.

Leia mais:

>> Foragido da Justiça é preso com drogas na Barra

>> Carro invade faixa exclusiva e colide com ônibus do BRT em Salvador

A Polícia Militar informou que, após o crime, ele tentou fugir mas foi baleado na perna e nas nádegas por um indivíduo desconhecido. Ambos foram socorridos para o Hospital Eládio Lassére, em Águas Claras, onde a mulher permanece internada entre a vida e a morte. Já o agressor está custodiado no mesmo local e à disposição da Justiça.