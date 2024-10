Mulher é esfaqueda após comemorar aniversário em Brotas

Mulher foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) - Foto: Reprodução | Governo da Bahia

Uma mulher de 40 anos foi esfaqueada horas após comemorar o próprio aniversário, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira, 30.

Veja também:

>>>Delegado é acusado de assediar colegas de farda em Salvador

>>>Mototaxista é morto a tiros no bairro de Sussuarana, em Salvador

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que foi registrado no boletim de ocorrência que o suspeito desferiu golpes de facão na vítima, que foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela. O namorado da vítima é o principal suspeito do crime.

>>>Após um mês, polícia prende suspeito de matar motoboy em Salvador

>>>Delegado denunciado por assédio a investigadoras nega as acusações

A vítima teria comemorado o aniversário no domingo, 29, e depois disso, teria ido dormir com o suspeito. Quando acordou e se arrumava para ir embora, foi atingida por golpes. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher da Brasileira) investiga o caso de lesão corporal.