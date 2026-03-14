Mulher morre afogada na praia do Rio Vermelho, em Salvador

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- Foto: Reprodução Bahia Terra

Uma mulher morreu após se afogar na tarde deste sábado, 14, na praia do Rio Vermelho, em Salvador.

O caso aconteceu nas proximidades da Vila Caramuru, um dos pontos mais movimentados do bairro. A vítima chegou a receber atendimento ainda no local, mas não resistiu.

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O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames e pelo processo de identificação. O nome da mulher ainda não foi divulgado.

A ocorrência foi registrada na 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), que ficará responsável por apurar as circunstâncias do afogamento.

Outro afogamento na Ribeira

Outro caso de morte por afogamento também foi registrado neste sábado na praia da Ribeira, na capital baiana.

De acordo com informações preliminares, um homem estava consumindo bebida alcoólica com amigos na região quando decidiu entrar no mar e acabou se afogando.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foram acionadas para a ocorrência, mas a vítima não resistiu.