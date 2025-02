Mulher que não cedeu cadeira no avião, processa companhia aérea

Jennifer ficou conhecida após não querer ceder lugar para uma criança no avião - Foto: Redes sociais

A bancária Jennifer Castro, que ficou conhecida após não querer ceder lugar para uma criança no avião, entrou com um processo contra a advogada Eluciana Cardoso e a companhia aérea Gol.

Durante um podcast, ela contou detalhes da decisão que tomou. A situação aconteceu durante um voo entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. "Eu estou processando a companhia e a mulher. Eles não prestaram nenhum socorro, não perguntaram se eu estava precisando de nada. Poderiam ter ido lá falar com a mulher: 'olha, você está incomodando'. Eles ficaram do lado deles. Eles poderiam ter falado comigo, duas palavras", contou ela no Cola Mais Podcast.

A assessoria da influenciadora também confirmou o processo. "Estamos movendo um processo contra a companhia aérea devido à falta de assistência em relação ao constrangimento enfrentado pela Jennifer. Além disso, a equipe permaneceu ao lado da mulher que filmou e da mãe da criança, desconsiderando as diretrizes da ANAC, que proíbem a troca de assentos. A companhia aérea não agiu como deveria nesta situação. A moça que filmou expôs a Jennifer a um constrangimento excessivo, gravando de forma agressiva, o que a deixou extremamente incomodada e vulnerável", disse a assessoria da influenciadora.

A alegação contra Eluciana Cardoso é pelos crimes de difamação e injúria, já que a mulher filmou e expôs Jeniffer sem autorização. Além disso, durante a conversa com o podcast, Jennifer Castro também disse que não acredita que pedido de desculpas da mulher que fez a filmagem tenha sido legítimo

A Gol que disse que não vai se pronunciar.