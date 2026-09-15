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PROTESTO

Mulher rende motorista de ônibus com faca em Salvador e faz exigências

Durante a ocorrência na Estação da Lapa, a mulher também ameaçou tirar a própria vida

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Estação da Lapa
Estação da Lapa - Foto: - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Uma mulher identificada como Elizabete entrou em um ônibus armada com uma faca nesta terça-feira, 15, e exigiu a alteração do roteiro da linha. O veículo foi deslocado até a Estação da Lapa, em Salvador.

A ação ocorreu em protesto por regulação médica para a irmã da suspeita, Michele, de 43 anos, que necessita de atendimento de saúde.

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Durante a ocorrência na Estação da Lapa, a mulher também ameaçou tirar a própria vida. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para negociar a rendição e atender a ocorrência no terminal de transporte.

Até o momento, a Polícia Militar da Bahia não emitiu nota sobre o ocorrido. Seguimos acompanhando o caso.

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Estação da Lapa Sequestro

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