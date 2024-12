Mulher sofre acidente após cair no trilho do metrô no Acesso Norte

Passageira recebeu os primeiros atendimentos ainda dentro da estação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher se desequilibrou dentro da Estação Acesso Norte, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 3, e caiu sobre os trilhos. No momento do ocorrido não havia trens circulando. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Os agentes de segurança da CCR Metrô Bahia, empresa que administra o modal, prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Em nota enviada ao Portal A TARDE, a CCR confirmou o ocorrido e informou que as passageira recebeu os primeiros socorros da equipe de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) da concessionária ainda no local.

Ainda segundo a nota, "a CCR vem promovendo uma série de ações para a conscientização dos clientes sobre atitudes cidadãs e segurança, abordando temas como o respeito a faixa amarela, aos assentos e elevadores preferenciais, assim como a importância de aguardar o desembarque dos clientes que estão saindo dos trens antes de embarcar. Nos últimos dois meses estas iniciativas estão sendo intensificadas com a campanha “Embarque Consciente”, de forma lúdica com a Trupe de Segurança, nas diversas estações do Sistema Metroviário."