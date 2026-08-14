Mulheres terão orientação jurídica e acolhimento psicológico no metrô

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Mulheres que passarem pela Estação Rodoviária do Metrô Bahia, na região do Iguatemi, poderão receber orientação jurídica e acolhimento psicológico gratuitos entre os dias 17 e 19 de agosto.

A ação é promovida pelo Metrô Bahia, plataforma de Trilhos da Motiva, em parceria com a Afya Salvador, em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher.

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A programação será realizada das 8h às 16h e contará com a participação de estudantes e docentes dos cursos de Direito e Psicologia da Afya Salvador. O objetivo é ampliar o acesso a informações sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher e orientar o público sobre direitos e formas de buscar ajuda.

Durante a iniciativa, serão abordadas situações de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. As participantes também poderão receber informações sobre medidas protetivas e canais de denúncia.

Além das orientações, a ação terá distribuição de materiais informativos sobre a rede de proteção às mulheres e um espaço destinado à escuta e ao acolhimento. Em casos que necessitem de acompanhamento especializado, poderá haver encaminhamento para serviços da rede de proteção.

A iniciativa terá articulação com a Sala Elas à Frente, que funciona na Estação Rodoviária, às segundas e quartas-feiras, das 9h às 17h, e na Estação Pirajá, às terças e quintas-feiras, no mesmo horário.

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