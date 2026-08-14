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AGOSTO LILÁS

Mulheres terão orientação jurídica e acolhimento psicológico no metrô

Ação gratuita acontece das 8h às 16h na Estação Rodoviária

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Mulheres terão orientação jurídica e acolhimento psicológico no metrô
Foto: Divulgação / Metrô Bahia

Mulheres que passarem pela Estação Rodoviária do Metrô Bahia, na região do Iguatemi, poderão receber orientação jurídica e acolhimento psicológico gratuitos entre os dias 17 e 19 de agosto.

A ação é promovida pelo Metrô Bahia, plataforma de Trilhos da Motiva, em parceria com a Afya Salvador, em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher.

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A programação será realizada das 8h às 16h e contará com a participação de estudantes e docentes dos cursos de Direito e Psicologia da Afya Salvador. O objetivo é ampliar o acesso a informações sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher e orientar o público sobre direitos e formas de buscar ajuda.

Durante a iniciativa, serão abordadas situações de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. As participantes também poderão receber informações sobre medidas protetivas e canais de denúncia.

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Além das orientações, a ação terá distribuição de materiais informativos sobre a rede de proteção às mulheres e um espaço destinado à escuta e ao acolhimento. Em casos que necessitem de acompanhamento especializado, poderá haver encaminhamento para serviços da rede de proteção.

A iniciativa terá articulação com a Sala Elas à Frente, que funciona na Estação Rodoviária, às segundas e quartas-feiras, das 9h às 17h, e na Estação Pirajá, às terças e quintas-feiras, no mesmo horário.

Serviço

  • Agosto Lilás – Enfrentamento à Violência contra a Mulher
  • Local: Estação Rodoviária do Metrô Bahia, região do Iguatemi
  • Data: 17, 18 e 19 de agosto
  • Horário: 8h às 16h
  • Valor: Gratuito e aberto aos clientes do Metrô Bahia
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agosto lilás Metrô Bahia Salvador

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