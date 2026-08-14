AGOSTO LILÁS
Mulheres terão orientação jurídica e acolhimento psicológico no metrô
Ação gratuita acontece das 8h às 16h na Estação Rodoviária
Mulheres que passarem pela Estação Rodoviária do Metrô Bahia, na região do Iguatemi, poderão receber orientação jurídica e acolhimento psicológico gratuitos entre os dias 17 e 19 de agosto.
A ação é promovida pelo Metrô Bahia, plataforma de Trilhos da Motiva, em parceria com a Afya Salvador, em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher.
A programação será realizada das 8h às 16h e contará com a participação de estudantes e docentes dos cursos de Direito e Psicologia da Afya Salvador. O objetivo é ampliar o acesso a informações sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher e orientar o público sobre direitos e formas de buscar ajuda.
Durante a iniciativa, serão abordadas situações de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. As participantes também poderão receber informações sobre medidas protetivas e canais de denúncia.
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Além das orientações, a ação terá distribuição de materiais informativos sobre a rede de proteção às mulheres e um espaço destinado à escuta e ao acolhimento. Em casos que necessitem de acompanhamento especializado, poderá haver encaminhamento para serviços da rede de proteção.
A iniciativa terá articulação com a Sala Elas à Frente, que funciona na Estação Rodoviária, às segundas e quartas-feiras, das 9h às 17h, e na Estação Pirajá, às terças e quintas-feiras, no mesmo horário.
Serviço
- Agosto Lilás – Enfrentamento à Violência contra a Mulher
- Local: Estação Rodoviária do Metrô Bahia, região do Iguatemi
- Data: 17, 18 e 19 de agosto
- Horário: 8h às 16h
- Valor: Gratuito e aberto aos clientes do Metrô Bahia