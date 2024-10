Mutirão gratuito de atendimento contra artrite é realizado em Salvador

Os interessados em receber o atendimento devem fazer inscrição no site da Clínica Ibis - Foto: Divulgação | Gov Federal

Um mutirão gratuito vai oferecer diagnóstico precoce e orientações contra artrite reumatoide em Salvador na sexta-feira, 18, a partir das 7h. O evento acontecerá na sede da Faculdade Zarns de Medicina, na Avenida Paralela, no Imbuí.

Os interessados em receber o atendimento devem fazer inscrição no site da Clínica Ibis. A princípio, serão oferecidas 60 vagas para consultas com especialistas, com possibilidade de ampliação para atendimentos extras.

Os pacientes diagnosticados com artrite reumatoide durante o mutirão serão cadastrados na instituição, garantindo a continuidade do tratamento de forma totalmente gratuita via Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação é voltada principalmente para pessoas com cerca de 30 anos que sentem dores e inchaço nas mãos, punhos, tornozelos e pés por mais de um mês e meio.