"Não ficará sem amparo", garante Jerônimo sobre Adélia Pinheiro

Adélia disputou prefeitura de Ilhéus - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu, nesta quarta-feira, 16, que a ex-secretária de Educação da Bahia, Adélia Pinheiro (PT), receberá todo o amparo necessário do grupo político após a derrota na disputa pela prefeitura de Ilhéus.

Leia mais

>> Adolfo Menezes diz que reeleição na Alba está em ‘stand by'

>> Jerônimo dá detalhes da agenda de Lula em Salvador; veja

>> Lula chega a Salvador na noite desta quarta; confira agenda

Jerônimo, que esteve no lançamento dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria de Segurança Pública, também disse estar se reunindo com os presidentes de partidos para agradecer pelo empenho nas eleições municipais, além de afirmar que pretende dialogar com todos os prefeitos, independente da legenda ou do lado político.

"Estou nessa etapa pós-eleitoral, estou reunindo com os todos os presidentes de partidos políticos, escutando, agradecendo pelas eleições, fortalecendo nossa aliança política, mas já promovendo um arranjo para que a gente possa fazer uma reunião do meu conselho político, e a gente vai receber os prefeitos eleitos onde logramos êxitos, onde não logramos também irei receber, irei abraçar todos que participaram da campanha, e aguardar o que vai acontecer com aqueles que não nos acompanharam e, se tiver condições de sentar e dialogar, estarei aberto, porque esse é o papel de governador", iniciou Jerônimo, que em seguida fez o afago a Adélia.

"Adélia se firmou como uma liderança política inovadora, chegamos perto com ela em Ilhéus, se revelou com um potencial muito forte de articulação. Ela não ficará sem um amparo", completou o governador petista.

Adélia ficou na segunda colocação na eleição para a prefeitura de Ilhéus, com 38.928 votos recebidos. O eleito foi Valderico Júnior (União Brasil).