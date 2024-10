Jerônimo dá detalhes da agenda de Lula em Salvador; veja

Jerônimo fala sobre reunião que deve ter com o presidente Lula - Foto: Flávia Requião | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), detalhou, nesta quarta-feira, 16, a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salvador, na quinta, 17. Além de uma série de compromissos na capital, o líder petista também participará de um comício ao lado de Luiz Caetano (PT) em Camaçari.

Lula, que anunciará ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a ampliação do programa Pé de Meia, também deve conversar com Jerônimo sobre temas estratégicos para a Bahia, como expansão do metrô, VLT e a BR-324, que teve o contrato da ViaBahia rompido recentemente.

"Lula está vindo para uma agenda institucional amanhã, vai anunciar a ampliação do programa Pé de Meia, um programa importante para nós. Temos um programa chamado Bolsa Presença, que foi ele que original e inspirou o governo federal a criar o Pé de Meia, porque é um dinheiro na veia todos os meses, mas o Pé de Meia ampliou e garantiu uma poupança [...] Lula pela manhã, no Parque de Exposições, fará esse anúncio junto com o ministro Camilo, o ministro Rui Costa está na China [...] Teremos os senadores, os ministros. A intenção é fazer uma grande recepção ao presidente Lula, botar ali uns 10 mil jovens para agradecer ao presidente Lula", iniciou Jerônimo, que continuou.

Faremos uma reunião de trabalho e, no final da tarde ele vai para Camaçari, é uma agenda política, para participar de um comício como Caetano, e depois vai seguir com o roteiro dele, fora a agenda institucional que farei com ele, a exemplo da 324, das ferrovias, do que anunciamos aqui com o ministro, a dragagem do Rio São Francisco, metrô, VLT, temas estratégicos para nós", explicou o governador, durante agenda.