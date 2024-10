Jerônimo Rodrigues espera Lewandowski para entrega de viaturas

Lewandowski pode vir a Salvador para entrega de viaturas - Foto: Nelson Jr. | STF

Nas últimas 24 horas, Salvador e Região Metropolitana da capital baiana registraram 10 mortes violentas. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou em entrevista ao Portal A TARDE que apesar de estarem sendo feitas operações diárias, existe a expectativa da possível vinda do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para a entrega de viaturas na sexta-feira, 18.

“Há a possibilidade do Ministro Lewandowski estar aqui, se ele vier, vamos ter uma entrega de viaturas. Existem muitos investimentos do Governo Federal em parceria com o estado”, afirmou. O gestor aguarda a confirmação.

De acordo com o governador, além disso, foram recepcionadas 27 Superintendências da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estão reunidos na Bahia nesta terça-feira, 15,e estarão na capital baiana até sexta-feira, 18.

A ação pode acontecer num momento em que Salvador vive um momento de violência, como com a morte de um jovem de 18 anos, na noite desta terça, no bairro IAPI. Nesta quarta-feira, 16, um ônibus foi incendiado no bairro. A suspeita é que seja um protesto pela morte da jovem.

O governador lamentou a morte do jovem. O patrulhamento foi reforçado no bairro.

“Recentemente tivemos uma resposta às operações da polícia em busca de facções criminosas, a queima de ônibus, troca de tiros com a polícia e a reação”, disse Jerônimo se referindo ao caso do jovem morto, que pode ter reagido a disparos da polícia.

“Estamos atentos a isso, fazendo operações diárias na Bahia, inclusive, com a PRF, com a polícia federal. As forças todas integradas em busca de resoluções de crimes na Bahia”, afirmou.