Jerônimo Rodrigues lamenta morte de jovem no IAPI

Dentre as diversas mortes violentas que aconteceram em Salvador nas últimas 24 horas está a de um morador do bairro do IAPI, de 18 anos, na noite desta terça-feira, 15. Nesta quarta-feira, 16, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou a morte do jovem e afirmou que o caso será investigado com seriedade.

“Meus sentimentos as perdas de pessoas de qualquer natureza, inclusive, pessoas inocentes. Quem tem o caso de ter sido perseguido em alguma busca em operação, a ordem minha é para trazê-los vivos para que quem tenha alguma culpa, possa responder e para que a gente possa encontrar o rastro daquela motivação”, disseem entrevista ao Portal A TARDE.

“Quando se trata de qualquer denúncia que a Ouvidoria da Polícia recebe a denúncia, é tratada com muita seriedade, se houver, a polícia, com certeza, já deve estar tratando, e eu acompanho isso de perto”, ressaltou o gestor.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o jovem morreu após uma troca de tiros. No entanto, a família nega a versão. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ônibus incendiado no IAPI

Um ônibus foi incendiado na tarde desta quarta, no bairro do IAPI. Informações preliminares indicam que o incêndio teria sido provocado em protesto pela morte de um jovem na região durante uma ação policial.

As equipes das Polícias Militar e Civil ampliaram as ações ostensivas e de inteligência para capturar grupo que incendiou ônibus no bairro do IAPI, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 16.

Mortes violentas em Salvador e Região Metropolitana

A violência em Salvador e na região metropolitana ganhou novos capítulos trágicos nesta quarta-feira, 16, com a descoberta de diversos corpos em diferentes localidades nas últimas 24 horas.

Em um único dia, foram registrados 10 assassinatos em cinco locais distintos: dois corpos foram encontrados em Fazenda Grande IV, um em Tancredo Neves, um no Barbalho, três em Camaçari e outros três em Simões Filho.