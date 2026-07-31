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SALVADOR

Mutirão oferece vagas de emprego para construção civil em Salvador e RMS

Seleções vão acontecer nesta sexta, 31, e na terça, 4

Alice Paulilo
Por
Salvador abre mutirões de contratação para construção civil
Salvador abre mutirões de contratação para construção civil - Foto: Divulgação Construtora Tenda

A Construtora Tenda vai promover nesta sexta-feira, 31, e na próxima terça-feira, 4, mutirões de contratação para profissionais da construção civil. As ações acontecerão em Salvador e Região Metropolitana (Lauro de Freitas), respectivamente, e reúne diversas oportunidades para atuação nas obras da companhia.

Dentre as vagas disponíveis estão:

  • Eletricista;
  • Pintor;
  • Pedreiro;
  • Ajudante;
  • Montador.

Na seleção de Salvador, também haverá oportunidades para ceramista. Os trabalhadores aprovados atuarão em etapas de execução distintas das obras realizadas na região.

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Para participar, basta comparecer a um dos mutirões portando currículo atualizado e documento de identificação.

Benefícios da vaga

A empresa oferece alguns benefícios para os contratados. Confira a lista abaixo:

  • Café da manhã e almoço no local;
  • Cartão iFood Cesta;
  • Vale-transporte;
  • Assistência médica;
  • Atendimento com o Dr. Alper;
  • Folga no dia do aniversário;
  • Vale-natal;
  • Seguro de vida;
  • Assistência funerária;
  • Clube de descontos em farmácias e cinemas;
  • Wellhub;
  • Programa Viva Bem Tenda, voltado à promoção da saúde e do bem-estar dos colaboradores.

Serviço

Mutirão de Salvador:

  • Data: 31 de julho
  • Horário: Das 9h às 15h
  • Local: Obra Encanto Piatã (Rua Colina das Esmeraldas, nº 163, bairro Piatã, Salvador)
  • Vagas: Pedreiro, ajudante, eletricista, montador, ceramista e pintor.
  • Informações: Ao chegar no local, procurar por Letícia ou Diogo.

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Mutirão de Lauro de Freitas:

  • Data: 4 de agosto
  • Horário: Das 9h às 13h
  • Local: Obra do condomínio Forte São Marcelo (No final da rua Viver Salvador, nº 56, bairro Areia Branca, Lauro de Freitas)
  • Vagas: Pedreiro, ajudante, eletricista, montador e pintor.
  • Informações: Buscar pelas recrutadores Jéssica Alcântara ou Aisha.
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Tags

construção civil Salvador Vagas de Emprego

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