Mutirão oferece vagas de emprego para construção civil em Salvador e RMS

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A Construtora Tenda vai promover nesta sexta-feira, 31, e na próxima terça-feira, 4, mutirões de contratação para profissionais da construção civil. As ações acontecerão em Salvador e Região Metropolitana (Lauro de Freitas), respectivamente, e reúne diversas oportunidades para atuação nas obras da companhia.

Dentre as vagas disponíveis estão:

Eletricista;

Pintor;

Pedreiro;

Ajudante;

Montador.

Na seleção de Salvador, também haverá oportunidades para ceramista. Os trabalhadores aprovados atuarão em etapas de execução distintas das obras realizadas na região.

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Para participar, basta comparecer a um dos mutirões portando currículo atualizado e documento de identificação.

Benefícios da vaga

A empresa oferece alguns benefícios para os contratados. Confira a lista abaixo:

Café da manhã e almoço no local;

Cartão iFood Cesta;

Vale-transporte;

Assistência médica;

Atendimento com o Dr. Alper;

Folga no dia do aniversário;

Vale-natal;

Seguro de vida;

Assistência funerária;

Clube de descontos em farmácias e cinemas;

Wellhub;

Programa Viva Bem Tenda, voltado à promoção da saúde e do bem-estar dos colaboradores.

Serviço

Mutirão de Salvador:

Data: 31 de julho

31 de julho Horário: Das 9h às 15h

Das 9h às 15h Local: Obra Encanto Piatã (Rua Colina das Esmeraldas, nº 163, bairro Piatã, Salvador)

Obra Encanto Piatã (Rua Colina das Esmeraldas, nº 163, bairro Piatã, Salvador) Vagas: Pedreiro, ajudante, eletricista, montador, ceramista e pintor.

Pedreiro, ajudante, eletricista, montador, ceramista e pintor. Informações: Ao chegar no local, procurar por Letícia ou Diogo.

Mutirão de Lauro de Freitas: