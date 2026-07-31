SALVADOR
Mutirão oferece vagas de emprego para construção civil em Salvador e RMS
Seleções vão acontecer nesta sexta, 31, e na terça, 4
A Construtora Tenda vai promover nesta sexta-feira, 31, e na próxima terça-feira, 4, mutirões de contratação para profissionais da construção civil. As ações acontecerão em Salvador e Região Metropolitana (Lauro de Freitas), respectivamente, e reúne diversas oportunidades para atuação nas obras da companhia.
Dentre as vagas disponíveis estão:
- Eletricista;
- Pintor;
- Pedreiro;
- Ajudante;
- Montador.
Na seleção de Salvador, também haverá oportunidades para ceramista. Os trabalhadores aprovados atuarão em etapas de execução distintas das obras realizadas na região.
Para participar, basta comparecer a um dos mutirões portando currículo atualizado e documento de identificação.
Benefícios da vaga
A empresa oferece alguns benefícios para os contratados. Confira a lista abaixo:
- Café da manhã e almoço no local;
- Cartão iFood Cesta;
- Vale-transporte;
- Assistência médica;
- Atendimento com o Dr. Alper;
- Folga no dia do aniversário;
- Vale-natal;
- Seguro de vida;
- Assistência funerária;
- Clube de descontos em farmácias e cinemas;
- Wellhub;
- Programa Viva Bem Tenda, voltado à promoção da saúde e do bem-estar dos colaboradores.
Serviço
Mutirão de Salvador:
- Data: 31 de julho
- Horário: Das 9h às 15h
- Local: Obra Encanto Piatã (Rua Colina das Esmeraldas, nº 163, bairro Piatã, Salvador)
- Vagas: Pedreiro, ajudante, eletricista, montador, ceramista e pintor.
- Informações: Ao chegar no local, procurar por Letícia ou Diogo.
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Mutirão de Lauro de Freitas:
- Data: 4 de agosto
- Horário: Das 9h às 13h
- Local: Obra do condomínio Forte São Marcelo (No final da rua Viver Salvador, nº 56, bairro Areia Branca, Lauro de Freitas)
- Vagas: Pedreiro, ajudante, eletricista, montador e pintor.
- Informações: Buscar pelas recrutadores Jéssica Alcântara ou Aisha.