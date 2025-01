Natal e Réveillon: veja o que abre e fecha para o final de ano em Salvador

Shopping da Bahia terá dia com funcionamento de 30 horas - Foto: Divulgação

Com as festividades de fim de ano se aproximando, alguns estabelecimentos comerciais de Salvador e região metropolitana terão mudanças no horário de funcionamento. Muitos shoppings ampliarão o horário de funcionamento para os consumidores terem mais tempo para realizar as compras.

Confira o que abre e fecha nos feriados de Natal e Ano Novo:

Boulevard Shopping Camaçari:

20 e 21/12 (sexta e sábado):

Lojas e espaços infantis: 9h às 22h

Praça de Alimentação e Magic Games: das 11h às 22h

22/12 (domingo):

Lojas e espaços infantis: 13h às 22h.

Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 22h.

23/12 (segunda-feira):

Todas as lojas e espaços infantis: 9h às 23h.

Praça de Alimentação e Magic Games: 11h às 23h.

Cartórios: 9h às 17h.

24/12 (terça-feira – Véspera de Natal):

Todas as lojas e Espaços infantis: 9h às 18h

Praça de Alimentação e Magic Games: 11h às 18h

SmartFit: 8h às 17h

Lotérica: 9h às 14h

Cartórios: fechados

25/12 (quarta-feira – Natal):

Todas as lojas, operações de serviço e SmartFit: fechadas.

Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h.

31/12 (terça-feira – Véspera de Ano Novo):

Todas as lojas: 9h às 18h.

Praça de Alimentação e Magic Games: 11h às 18h.

SmartFit: 8h às 17h.

Lotérica: 9h às 17h.

Cartórios: fechados.

01/01/2025 (quarta-feira):

Todas as lojas, operações de serviço e SmartFit: fechadas.

Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h.

Cinemark: Programação pode ser conferida no site do Shopping no seguinte link: https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema/

Shopping Barra:

16 a 19/12 (segunda a quinta-feira):

Lojas – 9h às 23h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 23h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – a partir das 12h

20 e 23/12 (sexta a segunda-feira):

Lojas – 9h às 0h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 0h

24/12 (terça-feira):

Lojas – das 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

25/12 (quarta-feira):

Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food – 12h às 21h

31/12 (terça-feira):

Lojas – 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

01/01/2025 (quarta-feira):

Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food - 12h às 21h

Cinema: programação pode ser consultado no link, www.orientcinemas.com.br

Shopping da Bahia:

18 a 22/12 (quarta-feira a domingo): 09h às 23h.

23 de dez e 24/12 (segunda e terça-feira): Plantão 32 horas, das 09h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12.

25/12 (quarta-feira): lojas fechadas.

Praça de Alimentação: 12h às 21h.

29/12 (domingo): 09h às 22h.

31/12 (terça-feira): 09h às 18h.

01/01/25 (quarta-feira): lojas fechadas.

Praça de Alimentação: 12h às 21h

Shopping Paralela:

18, 19, 20/12 (quarta, quinta e sexta-feira): 9h às 23h.

21, 22 e 23/12 (sábado, domingo e segunda-feira): das 9h às 00h.

24/12 (terça-feira): das 8h às 18h.

25/12 (quarta-feira): lojas fechadas.

Praça de Alimentação e atrações de lazer: 12h às 21h.

31/12 (terça-feira): 9h às 17h.

01/01/2025 (segunda-feira): lojas fechadas.

Cinema UCI: programação pode ser consultado no link, https://www.shoppingparalela.com.br/cinema.php

Shopping Itaigara:

08, 15, 22 e 29/12 (domingos): das 10h às 18h.

24/12 (terça-feira): 9h às 17h.

25/12 (quarta-feira): shopping fechado.

01/01 (quarta-feira): shopping fechado.

Parque Shopping Bahia:

22/12 (domingo):

Lojas, quiosques e a Praça de Alimentação:10h às 21h.

Alameda Gourmet: 11h às 23h.

24/12 (terça-feira): 10h às 18h.

25/12 (quarta-feira):

Lojas, quiosques e a Praça de Alimentação: 12h às 21h.

26 a 28 e 30/12:



Lojas, quiosques e a Praça de Alimentação: 10h às 22h.

31/12 (terça-feira):

Todos estabelecimentos: 10h às 17h.

01/12 (quarta-feira):

Praça de Alimentação, a Alameda Gourmet e as atrações de lazer: funcionamento facultativo das 12h às 21h.

Demais lojas e quiosques: fechados.

Home Center Ferreira Costa - lojas terão horário alterado.

Vale dos Barris

24/12 (segunda-feira) - funciona das 8h30 às 17h

25/12 (terça-feira) - fechada

31/12 (terça-feira) - funciona das 8h às 14h

1º/01/2025 (segunda-feira) - fechada

Avenida Paralela*

24/12 (segunda-feira) - funciona das 8h30 às 17h

25/12 (terça-feira) - fechada

31/12 (terça-feira) - funciona das 8h às 14h

1º/01/2025 (quarta-feira) - fechada