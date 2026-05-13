Nível crítico: banco de sangue faz apelo por doações em Salvador

GSH Banco de Sangue - Foto: Divulgação

O GSH Banco de Sangue fez um novo apelo à população para reforçar as doações de sangue em Salvador. Segundo a instituição, os estoques dos tipos A-, O+ e O- estão em níveis críticos, o que acende um alerta para o risco de comprometimento no atendimento a pacientes que precisam de transfusões diariamente.



De acordo com o banco de sangue, a mobilização de doadores frequentes e de novos voluntários é essencial para recompor as reservas e garantir o funcionamento seguro da rede hospitalar.



Os hemocomponentes são utilizados em diversos procedimentos médicos, como cirurgias, atendimentos de emergência, tratamentos oncológicos, doenças hematológicas e casos de traumas graves.

Tipos sanguíneos

Segundo o GSH, o tipo O- requer atenção especial por ser considerado o “doador universal”, podendo ser utilizado em pacientes de qualquer tipo sanguíneo em situações emergenciais, quando não há tempo para identificar a compatibilidade sanguínea.



Já o sangue O+, por ser o mais comum entre a população, também está entre os mais utilizados em transfusões. O tipo A-, considerado raro, necessita de reposição constante para atender pacientes compatíveis.

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“Por isso, a reposição desses tipos sanguíneos é estratégica e cada doação é essencial para mantermos o equilíbrio dos estoques e garantirmos que os hospitais consigam atender com segurança quem precisa de transfusão”, reforçou Érica Santana, líder de captação do GSH Banco de Sangue.

As doações podem ser realizadas diariamente, das 7h às 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados, na unidade localizada no Hospital São Rafael.

Serviço

GSH Banco de Sangue de Salvador