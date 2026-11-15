Nós viários de Salvador: por que os congestionamentos continuam, mesmo após grandes obras?

Viadutos, novos modais de transporte e intervenções em grandes avenidas fazem parte de uma estratégia antiga, e ao mesmo tempo atual, para melhorar o trânsito de Salvador. No entanto, quem circula pela cidade, principalmente nos horários de pico, pode enfrentar quase uma hora de deslocamento em alguns dos principais corredores viários. Essas regiões concentram diferentes fluxos de veículos e, quando a infraestrutura não consegue absorver toda a demanda, formam gargalos.

Mesmo após obras, ampliações e mudanças no sistema viário, alguns dos principais pontos de circulação da capital continuam registrando retenções. Diante desse cenário, surge uma questão: alargar avenidas e construir viadutos são medidas suficientes para resolver os engarrafamentos ou essas intervenções apenas transferem os gargalos para outros trechos?

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É o que A TARDE busca esclarecer na segunda matéria da série de reportagens "Trânsito e a realidade do caos". Especialistas avaliam que enfrentar os nós viários exige um planejamento que vai além da ampliação da infraestrutura para os automóveis. A discussão envolve também a forma como Salvador se desenvolveu, a distribuição de empregos e serviços e a integração entre os diferentes meios de transporte.

Quais pontos concentram os maiores tempos de deslocamento em Salvador?

O portal A TARDE teve acesso a dados da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) que mostram os corredores com os maiores tempos médios de deslocamento na capital. O levantamento considera os dias úteis, nos períodos de 7h a 9h e de 17h a 19h.

A Avenida Paralela aparece na primeira posição, com média de 54,47 minutos. Confira os cinco corredores com maior retenção:

Avenida Paralela: 54,47 minutos;

Avenida Octávio Mangabeira: 53,39 minutos;

Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana): 39,73 minutos;

Avenida ACM: 39,48 minutos;

Avenida San Martin: 18 minutos.

O fluxo intenso de veículos coloca à prova a capacidade da infraestrutura urbana. A discussão envolve não apenas a quantidade de automóveis nas ruas, mas também a forma como Salvador se desenvolveu e concentrou atividades em determinadas regiões.

Na região do Iguatemi, um dos principais pontos de circulação da capital, a Prefeitura de Salvador realizou intervenções como o mergulho da Avenida Magalhães Neto, a duplicação da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) e mudanças nos retornos da Avenida ACM, incluindo estruturas relacionadas ao BRT.

Apesar das obras, a região continua concentrando um grande fluxo de veículos. Para o urbanista Felipe Canto, esse cenário demonstra que a construção de estruturas viárias não deve ser tratada como solução isolada. Mas, antes de debruçar sobre a problemática, é preciso entender que os obstáculos começaram antes do que se imagina.

Problema começou há 60 anos: como o desenvolvimento de Salvador influenciou o trânsito?

Segundo Felipe Canto, a expansão de Salvador, especialmente a partir da década de 1960, seguiu uma lógica de planejamento voltada ao automóvel. A construção da Avenida Paralela e o deslocamento de atividades do centro tradicional para a região do Iguatemi contribuíram para concentrar empregos e serviços em determinados eixos da cidade.

"São áreas que vão ter mais acesso a transporte, a serviços, empregos, mas também se isso não vier de uma maneira planejada, a gente vai ter justamente esses congestionamentos, que na região do Iguatemi é onde a gente sente bastante e vê toda as obras viárias que não resolvem a questão", afirma.

Esse acúmulo aumenta a necessidade de deslocamentos e pressiona a infraestrutura viária. Para o urbanista, a experiência de regiões que receberam intervenções, mas continuam registrando retenções, reforça a necessidade de priorizar o transporte coletivo, os deslocamentos a pé e a bicicleta.

Especialista em engenharia de transportes, urbanista e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lázaro Carvalho - Foto: Divulgação

O especialista em engenharia de transportes, urbanista e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lázaro Carvalho, também aponta que o sistema viário e o planejamento urbano não acompanharam o crescimento da cidade. A ocupação do território, muitas vezes irregular, e o relevo acidentado impõem desafios adicionais à mobilidade.

“Salvador, historicamente, é uma cidade que tem uma ocupação irregular crescente e o processo de oferta de infraestrutura, de continuidade do planejamento, de elaboração e execução de projetos, não acompanhou o crescimento”, pontua.

Construir mais viadutos resolve o problema?

Se, por um lado, os viadutos podem contribuir para melhorar o fluxo em cruzamentos e pontos de retenção, por outro, especialistas questionam a concentração de investimentos nesse tipo de estrutura e os efeitos sobre o planejamento urbano.

Em 2012, Salvador tinha 29 equipamentos desse tipo, segundo dados da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). Atualmente, 14 anos depois, são 55. A última intervenção estrutural nesse sentido aconteceu em janeiro, com a construção do Viaduto José Linhares, que liga a área em frente ao Shopping da Bahia, na Avenida ACM, ao Acesso Norte, facilitando a chegada à BR-324.

Para Lázaro Carvalho, viadutos podem ser necessários em cruzamentos específicos, principalmente em locais com histórico de retenções. No entanto, ele alerta para os limites de apostar em estruturas elevadas como resposta predominante aos problemas de trânsito.

Tem lugar que precisa de viadutos, mas por que concentrar recursos em áreas que se sabe que futuramente vão saturar? Se pegar horários de pico, vai ver que esses elevados estão congestionados. Por que você não investe em outras tecnologias? Lázaro Carvalho - especialista em engenharia de transporte

Na avaliação do especialista, intervenções concentradas em grandes corredores podem ter custo elevado e não resolver a circulação de forma abrangente. Por isso, ele defende que a cidade distribua melhor os investimentos entre diferentes alternativas de deslocamento.

Mesmo que o congestionamento persista com a construção de viadutos, com a intensão de desafogar, esta medida ainda não é suficiente se o percalço continua em grandes vias de Salvador. Começando pela segunda maior e mais plana da capital, perdendo apenas para a Avenida Aliomar Baleeiro, popularmente conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, que não absorve a mesma demanda da Avenida Paralela.

Qual o problema da Paralela? Entenda onde estão e o que causa tantos nós viários na avenida

A Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, tem pouco mais de 13 quilômetros de extensão e conecta a região do Shopping da Bahia às proximidades do Aeroporto Internacional de Salvador.

Para quem precisa circular diariamente pela região, enfrentar longos engarrafamentos não é novidade. A impressão é de que o horário de pico se estende e que qualquer imprevisto compromete compromissos com hora marcada.

Essa realidade pode ser explicada quando se entende onde estão os nós viários da região, que são os pontos onde os congestionamentos começam. Os dois principais trechos de entrave, de acordo com o superintendente da Transalvador, Diego Brito, são os viadutos Mário Andreazza, sentido Lauro de Freitas, e o viaduto Nelson Dahia, sentido Salvador.

Em entrevista ao portal A TARDE, ele destacou o porquê isso acontece.

“Hoje há uma grande demanda de saída do centro de Salvador em direção a região de Lauro de Freitas, as pessoas que moram no Jardim das Margaridas, no Parque das Bromélias e também quem quer acessar a Via Metropolitana, acabam fugindo do trânsito de Lauro de Freitas através do viaduto Mário Andreazza”, afirma Diego.

Trânsito na Avenida Paralela em horário de pico - Foto: Carlos Frederico | Ag. A TARDE

Ainda segundo o superintendente, com essa alternativa, o fluxo de veículos que passa por dentro de São Cristóvão, contribui para aumentar o trânsito na região, já que a via tem velocidade máxima de 50 km/h e concentra comércios, escolas e diversos pontos de travessia de pedestres.

No sentido contrário, indo para o centro da capital baiana, Diego diz que a cidade não estava preparada para uma mudança de concentração do comércio, antes na região da Cidade Baixa, agora, na Av. Tancredo Neves.

“No sentido do centro temos o gargalo do viaduto Nelson Dahia. O centro comercial de Salvador veio todo para a Avenida Tancredo Neves e não se esperava esse fluxo. A cidade não foi planejada para que todo esse comércio saísse da região da cidade baixa para vir aqui para essa região. Então, o fluxo é muito grande em determinados horários”, explica o superintendente.

Para o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, Danilo Costa, o aumento do número de pessoas que atravessam a avenida é sim uma justificativa para os congestionamentos, mas o principal ponto está na falta de planejamento urbano e transporte público de qualidade.

“Se houvesse investimentos compatíveis em transportes públicos de qualidade, com eficiência, como talvez a implementação da tarifa zero, a gente voltaria a atrair o cidadão na escolha do transporte público e não do veículo ou outros transportes individuais de passageiros”, afirma Danilo ao portal A TARDE.

Advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, Danilo Costa - Foto: Divulgação

A partir da análise feita pelo especialista e a experiência dos usuários na avenida, fica claro que esse é um trecho da cidade que merece mais atenção do poder público. Se os congestionamentos já fazem parte da rotina de quem circula pela região, o aumento da demanda de pessoas por deslocamentos sem investimentos proporcionais só tende a agravar o cenário.

O desafio, nesse sentido, não está apenas em reduzir as filas nos viadutos, mas em repensar a mobilidade de toda a região.

São Cristóvão concentra intervenções e novos projetos

Como citado, entre os pontos que exigem atenção está São Cristóvão, onde a Prefeitura ampliou, no último dia 7, o acesso ao viaduto, acrescentando uma faixa e construindo uma nova estrutura para conectar a região de Mussurunga à Paralela. O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, afirma que a conexão direta visa retirar parte do fluxo que hoje passa pelo viaduto de São Cristóvão.

A gestão também planeja uma nova via na região da Rua da Gratidão, com implantação de um sistema binário, além da ampliação do viaduto Nelson Dahia, que atende motoristas que seguem da Paralela em direção ao centro e à região da Tancredo Neves.

Águas Claras pode se tornar um novo "nó"?

Indo para Águas Claras, onde está localizada a nova Rodoviária de Salvador, também é um ponto exige atenção no planejamento da mobilidade. A chegada de novos equipamentos e a integração com diferentes modais podem contribuir para a formação de uma nova centralidade, mas precisam ser acompanhadas de planejamento para evitar futuras sobrecargas.

O secretário Pablo Souza afirma que os projetos da rodoviária e do terminal de Águas Claras foram desenvolvidos em cooperação entre a prefeitura e o governo estadual. Ele destaca a importância da região, principalmente pelas conexões com Cajazeiras e bairros do Subúrbio, além dos acessos pela BR-324 e pela Estrada do Derba.

No entanto, Souza aponta a BR-324 como um problema crônico cuja gestão não está sob responsabilidade municipal. “Eu compreendo que há muito tempo deveria ter ali pelo menos uma pista maior na aproximação com Salvador para poder dar acomodação”, sugeriu.

Felipe Canto, urbanista - Foto: Luiza Nascimento | Ag. A TARDE

Para o urbanista Felipe Canto, é importante observar, pois com a mudança da rodoviária, a região do Iguatemi, aos poucos, vai perdendo a centralidade, que pode ser transferida para o entorno de Águas Claras, contribuindo para desafogar uma via sufocada há anos.

"Se isso não for sendo mitigado ao longo do processo, a gente vai acabar dando de novo contexto de inchaço desse centro. Se a gente não pensar nisso hoje, a gente não consegue, de fato, garantir que quando essa área se expanda, não venha ter um novo de condicionamento, de superadensamento", projetou.

Rodízio de veículos não é uma opção para resolver

Diante do crescimento da frota e dos congestionamentos, uma das medidas que costuma entrar no debate é o rodízio de veículos, adotado em cidades como São Paulo. A medida restringe a circulação de automóveis em determinados dias e horários, conforme o final da placa.

Em Salvador, porém, a possibilidade não está nos planos imediatos da Prefeitura. Pablo Souza afirmou que a gestão municipal não considera implantar a medida neste momento.

“A gente não tem nenhum tipo de previsão de necessidade de rodízio em Salvador. A gente percebe que hoje em dia há um crescimento muito grande de motociclistas na cidade”, justificou o secretário.

Para Lázaro Carvalho, antes de restringir a circulação de automóveis, a cidade precisa melhorar a oferta, a frequência e a qualidade do transporte público. Medidas restritivas podem ser discutidas, mas devem vir acompanhadas de alternativas reais para quem depende do carro nos deslocamentos cotidianos.

Nesse ponto, o especialista aponta o custo da passagem como um fator que influencia a escolha de carros para circular pela cidade. “A tarifa é cara para a população pobre. Se você subsidia a tarifa, leva as pessoas para o transporte público, você transporta mais pessoas nos ônibus, mas para isso você tem que ter um sistema de transporte público eficiente”, sugeriu Lázaro, como uma das medidas possíveis antes da possibilidade do rodízio.

Imagem da Ligação Iguatemi-Paralela - Foto: Carlos Frederico | Ag. A TARDE

Por isso, para Carvalho, a prioridade deve ser melhorar o sistema de transporte público e integrar os diferentes modais, com investimentos em VLT, BRT, planos inclinados, ciclovias e ciclofaixas, por exemplo.

A terceira matéria da série "Trânsito e a realidade do caos", vai apontar onde o setor de transporte público influencia e contribui para a mobilidade urbana de Salvador.