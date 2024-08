Nova linha de ônibus começa a circular neste sábado em Valéria

A nova linha visa atender a um pedido da comunidade para melhorias no transporte local - Foto: Betto Jr./ Secom PMS/ Arquivo

Os moradores do bairro de Valéria poderão contar, a partir deste sábado, 17, com uma nova linha de ônibus. A linha E017 – Terminal Águas Claras x CEU Valéria entrará em operação em fase de testes, e dará atendimento à Rua Petronília Dércia e ao Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) de Valéria.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a nova linha visa atender a um pedido da comunidade para melhorias no transporte local. Após uma audiência pública realizada com moradores do bairro, ficou definida a implantação de uma linha em fase de testes pelo período de 90 dias para avaliações dos técnicos da Semob em conjunto com a comunidade.

Leia também:

>> Ônibus voltam a circular em Boa Vista de São Caetano após ameaças

>> CNU: Candidatos soteropolitanos terão operação especial de transporte

A linha irá operar em dias úteis, finais de semana feriados, das 5h às 20h, realizando 15 viagens diariamente. Com saída do Terminal Águas Claras, passará pela Rua São Gonçalo do Amarante, Marginal da BR324, Alça do Viaduto da Marginal da BR324, BA528, Rua Petronília Dércia, Estrada Nova Brasília, Via Bronze, Rua A – Jardim Valéria I, e CEU Valéria (Rua B). Na volta, a linha passará pela Rua A – Lagoa da Paixão, Via Bronze, Estrada Nova Brasília, Rua Nova Brasília, Rua Petronília Dércia, BA528. Avenida 29 de Março, retornando para o Terminal Águas Claras.

Além da linha E017, serão criadas mais duas linhas filhas, a E017-01 – CEU Valéria x Terminal Águas Claras, que sairá de Águas Claras e fará apenas a viagem de ida, e a E017-02 – Terminal Águas Claras x CEU Valéria, que fará apenas a viagem de volta para o Terminal, com o objetivo de dar suporte ao atendimento.