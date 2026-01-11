Nova rota de acesso à Avenida 29 de Março é liberada em Salvador

- Foto: GovBA

Uma nova rota de acesso que conecta a BR-324 à Avenida 29 de Março passou a operar neste sábado, 10, em Salvador. O trecho, localizado na Via Tecom, foi liberado com a proposta de reduzir congestionamentos e melhorar a fluidez do tráfego em uma das regiões que mais recebem veículos na capital baiana.

A liberação integra um complexo viário planejado de forma integrada, levando em conta diferentes modais de transporte que estão sendo implantados na área. A expectativa é distribuir melhor o fluxo de veículos, evitando sobrecarga em um único acesso.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), a iniciativa busca organizar o trânsito especialmente no entorno da nova Rodoviária de Salvador e do terminal urbano de ônibus, que passam a concentrar grande circulação diária de passageiros e veículos.

Funcionamento

O novo terminal rodoviário começa a funcionar no dia 20 de janeiro, no bairro Águas Claras, quando o atual equipamento, localizado na região do Iguatemi, será desativado de forma imediata.

Durante o período de adaptação ao novo sistema viário, a Sedur orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização, respeitem os limites de velocidade e conduzam com cautela, já que o fluxo de veículos na região sofrerá alterações graduais nos próximos dias.

A expectativa do governo estadual é que, com os novos acessos, o trânsito se torne mais seguro e eficiente, reduzindo o tempo de deslocamento e os pontos de retenção no entorno da rodoviária.