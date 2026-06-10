Novo aquário em Salvador reúne peixes exóticos e experiências educativas

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Inaugurado na última segunda-feira, 8, o Aqua Salvador fica localizado no Parque das Dunas, na Praia do Flamengo, e promete ser uma imersão nos ecossistemas marinhos e na biodiversidade costeira.

O espaço conta com uma variedade de espécies como peixe palhaço e corais exóticos do indo-pacífico e oferece aquários marinhos temáticos, palestras educativas, oficinas, exposições, visitas guiadas e atividades sensoriais.

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Um dos diferenciais do projeto é o uso predominante de luz natural nos ambientes destinados aos animais.

Aqua Salvador no Parque das Dunas - Foto: Otávio Santos / Secom PMS

Parque das Dunas

O Parque é uma reserva ambiental, com cerca de 6 milhões de metros quadrados e é considerado o maior parque urbano de dunas, lagoas e restingas do Brasil.

Focada no viés da sustentabilidade, educação, turismo e meio ambiente, no parque os visitantes têm acesso ao meliponário, mirante, trilha interpretativa, minhocário, insetário, compostagem seca e laboratório de águas.

As trilhas interpretativas são guiadas por ambientalistas, biólogos, seguranças e monitores, que acompanham os visitantes e abordam temas relacionados ao ecossistema local, como fauna, flora, lagoas e dunas.

No espaço, os visitantes podem encontrar espécies como Ouriço Cacheiro, Tamanduá Mirin, Gambá comum (Sariguê) e Cachorro do Mato, além de diversas espécies de plantas.

Serviço