Obras do VLT: bloqueios em trechos da BR-324 começam nesta terça-feira

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Motoristas que trafegam pela BR-324, em Salvador, devem se preparar para mudanças no trânsito a partir desta terça-feira, 26. O avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) vai provocar bloqueios temporários e interdições em trechos da rodovia na região de Águas Claras.

De acordo com a Companhia de Transportes da Bahia (CTB), as intervenções serão realizadas entre os dias 26 e 31 de maio como parte das obras do Trecho 2 do sistema.

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Primeira etapa

Na primeira etapa, entre os dias 26 e 28, haverá estreitamento de faixas e do acostamento durante o período noturno, sempre das 22h às 4h. A medida permitirá a preparação da pista para a próxima fase da obra.

Segundo a CTB, os serviços incluem a adequação do canteiro central para viabilizar o acesso e a circulação dos caminhões que irão transportar as vigas que serão instaladas na estrutura do modal.

Segunda etapa

Já entre os dias 28 e 31 de maio, também das 22h às 4h, começa a operação de lançamento dessas vigas. Nesta fase, será necessário bloquear completamente os trechos impactados da BR-324 durante o período das intervenções.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção à sinalização no local e, se possível, busquem trajetos alternativos para evitar retenções.