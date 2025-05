Ônibus da orla terão itinerário modificado na manhã de domingo

Linhas de ônibus terão itinerário modificado na orla - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As linhas de ônibus que atendem a região da orla, no trecho entre o Farol da Barra e Patamares, terão seu itinerário modificado na manhã deste domingo, 27, para a realização da Meia Maratona Internacional de Salvador (21k). A partir das 5h, haverá interdição progressiva à passagem dos atletas entre o Largo do Campo Grande, Avenida Sete de Setembro (Corredor da Vitória e Ladeira da Barra) e o Largo do Farol da Barra.

O tráfego será totalmente interditado, das 5h às 10h, no trecho entre o Largo do Farol da Barra e a Curva da Paciência, e, a partir das 5h, com liberação progressiva à passagem dos atletas, entre a rua Marquês de Monte Santo, no Rio Vermelho, até a Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho compreendido entre o retorno do Colégio IMEJA e o retorno da Terceira Ponte.

Com isso, as linhas de ônibus provenientes do Rio Vermelho com direção à Barra, terão como opção de tráfego a Rua Eurycles de Matos, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos, Rua N, Rua Professor Sabino Silva, retornando daí para seu itinerário normal. As linhas provenientes da Ladeira da Barra e Princesa Isabel com destino ao Rio Vermelho seguirão pela Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame, Avenida Centenário, de onde seguem seu itinerário normal. As linhas provenientes da Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho: deverão acessar a Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos, Avenida Garibaldi, Rua Conselheiro Pedro Luiz, de onde retomam seu itinerário normal.

As linhas de ônibus provenientes da Pituba com destino a Itapuã, terão como opção de tráfego utilizar a Avenida Octávio Mangabeira, Rua Artur de Azevedo Machado, Rua Dr. Augusto Lopes Pontes, Profº Manoel Ribeiro, Av. Simon Bolivar, Av. Octávio Mangabeira - (retorno antes do Centro de Convenções Salvador), Av. Simon Bolivar, Av. Prof°. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Luís Viana (Paralela), Av. Prof. Pinto de Aguiar, retomando daí seu itinerário normal.

Não haverá alterações para as linhas de ônibus que operam no sentido Itapuã – Barra. Equipes da Semob e prepostos das concessionarias estarão pelo trecho para orientar os usuários durante a operação. As linhas retomarão seu itinerário normal tão logo a via seja liberada.