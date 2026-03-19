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SEGURANÇA

Ônibus de Salvador podem ter botão de pânico; entenda a nova proposta

Proposta tem o objetivo de aumentar a proteção na mobilidade pública

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/03/2026 - 17:21 h | Atualizada em 19/03/2026 - 17:41

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Ônibus de Salvador podem ter botões de pânico
Ônibus de Salvador podem ter botões de pânico -

Os ônibus de Salvador podem passar a contar com a instalação de botões de pânicos, com o intuito de aumentar a segurança na mobilidade pública. Isso é o que prevê um novo projeto de indicação que tramita na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

De acordo com o texto apresentado pelo vereador Marcelo Guimarães (União Brasil), a indicação tem o objetivo de proteger rodoviários e passageiros diante de práticas como "'surfar' nos ônibus, a evasão de tarifa por meio do salto de catracas e outras condutas que colocam a segurança em risco".

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O projeto ainda destaca o aumento das práticas em períodos de eventos, como partidas de futebol, que comprometem a integridade física do público e dos trabalhadores.

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Como funcionariam os ‘botões de pânico’?

Após a implantação, os botões de pânico permitiriam o envio de um alerta silencioso, possibilitando o acionamento imediato de órgãos de segurança pública, com comunicação direta com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) ou com unidades da Polícia Militar.

A ação permitiria o envio de apoio policial às áreas onde o veículo estiver localizado.

Além disso, a medida não exigiria a exposição de trabalhadores nem de passageiros, evitando conflitos dentro dos coletivos de Salvador.

O documento ainda ressalta que “tecnologias semelhantes já são utilizadas em diversos sistemas de transporte urbano”, afirmando que a proposta já foi aplicada em outros meios comerciais.

Procurado pela reportagem do A TARDE, o vereador não respondeu até a publicação da matéria.

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Mobilidade Salvador

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