Ônibus deixam de circular em região de Pernambués após tiroteio

Ônibus foram desviados para o final de linha do bairro. - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

A circulação de ônibus do transporte público de Salvador foi suspensa na localidade do Alto do Cruzeiro, bairro de Pernambués, na manhã desta quarta-feira, dia 28.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a interrupção ocorreu após registro de operação policial na noite da terça, 27. Os coletivos que atendem a região foram desviados para o final de linha de Pernambués.

A pasta também informou que no KM-17, a operação do serviço de transporte também está suspensa e que a situação será normalizada assim que as condições de segurança sejam restabelecidas nas localidades. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram as regiões afetadas.

Integrante do BDM morto

Um traficante conhecido como "Piu", que integrava a facção Bonde do Maluco, em Pernambués, morreu após trocar tiros com equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A troca de tiros aconteceu na localidade conhecida como Horta, no bairro de Pernambués.

O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Com ele, os policiais militares apreenderam uma pistola, carregador, munições, rádio de comunicação e trouxas de maconha. Ainda durante a operação, um homem foi preso em flagrante.