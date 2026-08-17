SALVADOR
Ônibus invade estacionamento da Ufba em Salvador
Veículo atingiu a grade do estacionamento e parou ao bater nos veículos que estavam no local
Um micro-ônibus perdeu o controle e invadiu um estacionamento da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (Foufba), no bairro do Canela, nesta segunda-feira, 17, em Salvador.
O veículo atingiu e atravessou a grade que separa o estacionamento da área da rua e só parou ao bater nos carros que estavam parados no local.
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*Matéria em Atualização