Ônibus voltam a circular em Cajazeiras 11 e Bosque Real

Serviço foi retomado na manhã desta terça - Foto: Bruno Concha/ Secom PMS

Os ônibus voltaram a circular no bairro de Cajazeiras 11 e no loteamento Bosque Real, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 22. O serviço havia sido suspenso devido a tiroteios nas duas regiões. Equipes da Semob e prepostos das concessionárias seguem acompanhando a situação.

Leia Mais:

>> Mais de 50 bairros de Salvador vão ficar sem água na quarta; veja

>> Planserv pode aderir ao serviço de telemedicina

Na sexta, 18, a circulação de ônibus já havia sido interrompida em Cajazeiras 11. De acordo com a Semob, na ocasião, a medida se deu por causa de uma operação policial. As atividades foram retomadas no sábado, 19.

Já no Bosque Real, cinco pessoas foram mortas no sábado.