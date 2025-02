Ônibus voltam a circular no Nordeste de Amaralina após operação policial

A Semob segue com o acompanhamento da situação - Foto: Lucas Moura/Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) anunciou que o atendimento no bairro Nordeste de Amaralina foi normalizado no final da tarde desta quinta-feira, 23, após a interrupção temporária do serviço de transporte devido a uma operação policial na região. Além do Nordeste de Amaralina, os bairros de Santa Cruz, Coração de Maria e Vila Verde também já estão com a operação de transporte regularizada.

A Semob segue com o acompanhamento da situação, com agentes e prepostos da Integra monitorando a circulação dos coletivos, garantindo o fluxo adequado nos bairros afetados. A normalização do serviço visa restabelecer a rotina de deslocamento para os moradores e facilitar o acesso aos serviços essenciais.

A operação policial que causou a suspensão temporária do transporte no Nordeste de Amaralina foi concluída, permitindo o retorno da circulação dos ônibus na região.