Operação Natal: reforça policiamento rodoviário nas estradas

É estimada a circulação de 1,1 milhão de veículos nas rodovias que cortam a Bahia - Foto: Jeferson Silva/ SSP

Com objetivo de garantir a segurança nas estradas baianas, O Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv) realiza a ‘Operação Natal’ inicia no domingo, 22, e segue até o dia 2 de janeiro de 2025. A a tropa de militares será reforçada para as festas natalinas e Ano Novo, e irá contar com um contigente de 178 policiais empregados em ações preventivas, ostensivas, de inteligência e blitz diárias.

Os militares do policiamento rodoviário trabalharão em 66 viaturas, além do administrativo das unidades do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv/ Salvador) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (CIPRvs) de Barreiras, Brumado e Itabuna.

Em entrevista, o subcomandante do CEPRv, tenente-coronel André Borges, destaca que a operação é focada na coibição de crimes nas estradas e na prevenção dos acidentes, além da fiscalização de veículos, documentação dos condutores e captura de suspeitos de crimes.

“Todo o nosso efetivo está empenhado em assegurar as viagens de fim de ano da nossa população. Nosso foco sempre é evitar acidentes em nossas estradas, assegurando o bem mais precioso das pessoas, a vida”, explicou.

Direção responsável

Para evitar acidentes, o subcomandante alerta para os itens de segurança e defende uma condução responsável. “É fundamental uma revisão do veículo antes da viagem, o uso do cinto de segurança, a cadeirinha para crianças de até seis anos. Em sua maioria, os acidentes nas vias são causados pela imprudência dos condutores”, esclareceu.

Também é recomendado evitar as rodovias durante a madrugada após a participação do motorista em eventos, por conta do cansaço. “Depois da festa, durma, faça uma refeição, fique hidratado e, posteriormente, saia de casa. Seguindo todas essas dicas, além das leis do trânsito, o cidadão seguirá seguro para o seu destino”, acrescentou.

Para finalizar, o oficial reforçou que bebida e trânsito podem ser uma combinação fatal. “É importante lembrar que dirigir alcoolizado é crime e, além de colocar a vida de todos em risco. Se beber, não dirija”, finalizou.

As unidades também contarão com monitoramento dos Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placas Veiculares da Secretaria da Segurança Pública nas ações da operação. No período, é estimada a circulação de 1,1 milhão de veículos nas rodovias que cortam a Bahia.