SALVADOR
Outubro Rosa: veja onde fazer mamografia gratuita em Salvador
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia vai disponibilizar 40 mil exames
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vai disponibilizar 40 mil mamografias gratuitas em diferentes pontos de Salvador durante o Outubro Rosa. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos exames e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Além da programação na capital baiana, a campanha também contará com a ampliação dos atendimentos nas policlínicas regionais, aumentando a oferta de serviços da rede pública de saúde em diferentes regiões do estado.
Agendamento
Os agendamentos para as mamografias em Salvador começam nesta terça-feira, 29, e seguem na quarta-feira, 30. As marcações poderão ser feitas pela internet, por meio do portal oficial do Governo da Bahia, ou presencialmente nas estações de metrô Lapa, Acesso Norte e Mussurunga.
A abertura oficial da programação estadual será realizada nesta quarta-feira, 1, na Arena Fonte Nova, onde também serão iniciados os atendimentos da campanha.
Onde fazer os exames
Durante o mês de outubro, unidades móveis serão distribuídas por diferentes regiões de Salvador. Entre os dias 2 e 31 de outubro, as carretas estarão instaladas na Uneb, Mansão do Caminho, Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, Atacadão de Cajazeiras e Policlínica de Escada.
Já entre 2 e 24 de outubro, haverá atendimento no Salvador Norte Shopping e no Centro Estadual de Oncologia (Cican).
De 26 a 31 de outubro, os exames serão realizados nas carretas instaladas na sede da Sesab, na Casa da Mulher Brasileira e no Hospital Ana Nery.
Outros pontos
Também estão previstos atendimentos em outros locais da capital, conforme o cronograma da campanha:
Lar Harmonia: 2 a 10 de outubro;
Hospital Professor Eládio Lasserre: 2 a 17 de outubro;
PAF-UFBA: 13 a 24 de outubro;
Colégio Estadual Macílio Dias: 19 a 24 de outubro.
Outubro Rosa
A programação faz parte das ações do Outubro Rosa, campanha voltada à conscientização sobre a saúde da mulher e à importância da prevenção e da identificação precoce do câncer de mama.
A ampliação da oferta de mamografias busca facilitar o acesso das mulheres ao exame e fortalecer as ações de prevenção realizadas pela rede pública de saúde na Bahia.