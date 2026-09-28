Outubro Rosa: veja onde fazer mamografia gratuita em Salvador

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A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vai disponibilizar 40 mil mamografias gratuitas em diferentes pontos de Salvador durante o Outubro Rosa. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos exames e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Além da programação na capital baiana, a campanha também contará com a ampliação dos atendimentos nas policlínicas regionais, aumentando a oferta de serviços da rede pública de saúde em diferentes regiões do estado.

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Agendamento

Os agendamentos para as mamografias em Salvador começam nesta terça-feira, 29, e seguem na quarta-feira, 30. As marcações poderão ser feitas pela internet, por meio do portal oficial do Governo da Bahia, ou presencialmente nas estações de metrô Lapa, Acesso Norte e Mussurunga.

A abertura oficial da programação estadual será realizada nesta quarta-feira, 1, na Arena Fonte Nova, onde também serão iniciados os atendimentos da campanha.

Onde fazer os exames

Durante o mês de outubro, unidades móveis serão distribuídas por diferentes regiões de Salvador. Entre os dias 2 e 31 de outubro, as carretas estarão instaladas na Uneb, Mansão do Caminho, Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, Atacadão de Cajazeiras e Policlínica de Escada.

Já entre 2 e 24 de outubro, haverá atendimento no Salvador Norte Shopping e no Centro Estadual de Oncologia (Cican).

De 26 a 31 de outubro, os exames serão realizados nas carretas instaladas na sede da Sesab, na Casa da Mulher Brasileira e no Hospital Ana Nery.

Outros pontos

Também estão previstos atendimentos em outros locais da capital, conforme o cronograma da campanha:

Lar Harmonia: 2 a 10 de outubro;

Hospital Professor Eládio Lasserre: 2 a 17 de outubro;

PAF-UFBA: 13 a 24 de outubro;

Colégio Estadual Macílio Dias: 19 a 24 de outubro.

Outubro Rosa

A programação faz parte das ações do Outubro Rosa, campanha voltada à conscientização sobre a saúde da mulher e à importância da prevenção e da identificação precoce do câncer de mama.

A ampliação da oferta de mamografias busca facilitar o acesso das mulheres ao exame e fortalecer as ações de prevenção realizadas pela rede pública de saúde na Bahia.