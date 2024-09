'Pagodão' gospel chama atenção em igreja e viraliza; VÍDEO

Samuel Eleotério tem atraído diversos admiradores nas redes socias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma nova versão do 'pagodão baiano' chamou atenção nas redes sociais após um pastor evangélico cantar louvor no ritmo do swing. A louvação ferve ao som de guitarra, bateria e efeitos sonoros do próprio cantor.

Inovando o ritmo gospel, Samuel Eleotério tem atraído diversos admiradores nas redes socias. Os vídeos do louvor mostram os fiéis pulando e cantando ao som do 'pagodão gospel'.

"Eu te chamei pra esse comando é pra pelejar... A caminho de casa no vau de jaboque o anjo desceu. A batalha travada, agarrando no anjo vencendo essa guerra não vou te soltar", canta o Samuel.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, juntando as visualizações do Instagram e do TikTok, o pastor tem vídeos com mais de 100 mil visualizações e alguns que chegaram a mais de 2 milhões.



No entanto, Samuel também recebe muitas críticas de internautas da mesma religião. "Não esqueçam que o crédito e glória é de Deus", disse um deles. "Tire a Bíblia e coloque entretenimento. E terá um povo que pula, frita e fica estérico, porém terá um povo vazio e que não conhece a palavra por meio daqueles que deveriam ensinar", comenta outro.