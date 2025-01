Passarela para ambulantes já está sendo montada no circuito Barra-Ondina

A passarela, localizada no trecho próximo ao Farol da Barra, foi projetada para proporcionar segurança e conforto aos trabalhadores. - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador deu início à montagem da passarela destinada aos ambulantes que irão atuar no circuito Barra-Ondina durante o Carnaval de 2025. A estrutura, que foi implementada pela primeira vez no ano passado, se consolidou como uma solução eficaz para melhorar a experiência de trabalho dos ambulantes e a mobilidade dos foliões.

Credenciamento e adesão recorde

De acordo com Alexandre Tinôco, secretário de Ordem Pública de Salvador durante entrevista a TvRecord, o sucesso da iniciativa é refletido no alto número de inscritos para as vagas deste ano.

"O credenciamento para os ambulantes das festas populares é direto no nosso sistema. As 400 vagas foram disponibilizadas, e, para você ver o sucesso que foi no ano passado, tivemos mais de 3.200 pessoas interessadas em trabalhar na plataforma dos ambulantes aqui na Barra."

Segurança e conforto com a passarela

A passarela, localizada no trecho próximo ao Farol da Barra, foi projetada para proporcionar segurança e conforto aos trabalhadores.

"No ano passado, era a grande novidade do Carnaval de Salvador e demonstrou ser algo seguro e muito bom para os ambulantes, né? Eles tiveram toda uma proteção da balaustrada, que serviu como o próprio balcão. [...] Essa plataforma trouxe segurança, conforto para eles e algo muito mais visual para o nosso Carnaval. Liberamos aqui uma faixa enorme para o folião curtir, e, com tudo isso, todos ganharam."

Início antecipado da montagem

Para garantir o funcionamento pleno da estrutura desde os eventos de pré-Carnaval, como o Furdunço e o Fuzuê, a montagem foi iniciada com antecedência.

"Começamos mais cedo. Na verdade, já estive aqui no sábado com o montador, que já estava iniciando a montagem. [...] Queremos que tudo funcione já aqui no pré-carnaval, no Furdunço e no Fuzuê, e que os ambulantes já estejam aqui trabalhando com todo o conforto, trazendo esse apoio às nossas festas populares."

Sistema de pontos e organização

O processo de credenciamento incluiu um sistema de pontuação para priorizar trabalhadores em situações específicas, como mães solo, chefes de família e aposentados.

"Criou-se um critério de pontuação que privilegia aqueles que são ambulantes o ano todo em Salvador. Por exemplo, de dez pontos possíveis, quatro eram destinados a quem mora em Salvador. [...] Aqueles com maior pontuação para cada festa conseguiam a licença para trabalhar. Em caso de empate, realizamos um sorteio eletrônico."

Além disso, os ambulantes puderam escolher os locais e eventos nos quais desejavam trabalhar, incluindo o circuito do Centro ou da Barra-Ondina, além de outras festas populares como Rio Vermelho, Dois de Fevereiro e Itapuã.

Consolidação da iniciativa

Com a montagem da passarela já em andamento, a expectativa é que o modelo continue a melhorar a dinâmica do Carnaval de Salvador, conciliando organização, segurança e oportunidades de trabalho para os ambulantes.