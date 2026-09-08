Peixe super venenoso é capturado no Porto da Barra e acende alerta em Salvador

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Uma espécie invasora e venenosa que ameaça a vida marinha foi encontrada em uma das praias mais conhecidas de Salvador. Pelo menos dois peixes-leão foram capturados no Porto da Barra.

A presença dos animais na região chama atenção principalmente pela proximidade com áreas frequentadas por banhistas. O peixe-leão possui espinhos venenosos e pode provocar acidentes em caso de contato.

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Além do risco para as pessoas, a espécie também preocupa pelo impacto que pode causar no ambiente marinho. O animal é um predador voraz e se alimenta de espécies nativas.

Peixe-leão já apareceu em outros pontos de Salvador

O instrutor de mergulho Robson Oliveira afirmou que a presença do peixe-leão na capital baiana não é recente.

Segundo ele, o primeiro animal foi capturado há aproximadamente nove meses, também no Porto da Barra. Desde então, a espécie passou a ser encontrada em outros pontos da Baía de Todos-os-Santos.

Entre os locais onde já houve registros estão o Farol da Barra e Boa Viagem.

Robson também destacou a preocupação com a aproximação dos animais das áreas utilizadas pelos banhistas. De acordo com ele, os peixes estão sendo encontrados cada vez mais perto das pessoas.

Por que o peixe-leão preocupa?



O peixe-leão (Pterois volitans) é originário do Indo-Pacífico e é considerado uma espécie invasora no Atlântico.

O animal se alimenta de peixes e pequenos crustáceos nativos e não possui predadores naturais eficientes na região. Com isso, encontra condições favoráveis para aumentar sua população e ocupar novas áreas.

A expansão da espécie pelo litoral baiano já mobiliza órgãos ambientais e pesquisadores.

Peixe-leão - Foto: Christian Mehlfuehrer/Wikimedia Commons

Espécie também avança pelo litoral da Bahia



Além de Salvador, o peixe-leão também foi identificado em Porto Seguro, no sul da Bahia.

O primeiro registro oficial no município ocorreu em junho, no Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora. Desde então, quase 500 exemplares foram retirados do mar em aproximadamente um mês.

O município chegou a criar um plano específico para enfrentar a presença da espécie, com ações de monitoramento, captura, pesquisa e prevenção de acidentes.

Bahia realiza treinamento para captura segura



Diante do avanço do peixe-leão, a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema) iniciou ações para preparar profissionais para o manejo da espécie.

Salvador recebeu o Curso de Manejo Seguro do Peixe-Leão, que reuniu gestores públicos, pesquisadores, pescadores artesanais, mergulhadores e outros profissionais que atuam no litoral.

A capacitação também teve continuidade em Itaparica.

O objetivo é preparar os participantes para identificar, monitorar, registrar, capturar, transportar e dar a destinação adequada aos animais, além de orientar sobre como prevenir e responder a possíveis acidentes.

Ferroada do peixe-leão pode causar dor e outros sintomas

O contato com os espinhos venenosos do animal pode provocar dor intensa, inchaço, vermelhidão e sensação de queimação.

Também podem ocorrer náuseas, vômitos, tontura e mal-estar.

Por isso, a Salvamar orienta que banhistas e mergulhadores não toquem no peixe-leão.

Caso um animal seja avistado, a recomendação é comunicar imediatamente às equipes de salvamento aquático.

Se houver uma ferroada, a pessoa deve sair do mar imediatamente, devido ao risco de afogamento, e procurar atendimento médico o quanto antes.

Peixe-leão - Foto: Divulgação

O que fazer ao encontrar um peixe-leão?



A orientação para quem encontrar a espécie é não tentar tocar ou capturar o animal por conta própria.

O peixe possui espinhos venenosos e a aproximação pode resultar em acidentes. Em Salvador, os registros feitos por mergulhadores reforçam a preocupação com a presença da espécie cada vez mais próxima das áreas utilizadas pelos banhistas.

A expansão do peixe-leão pelo litoral baiano também exige acompanhamento das autoridades ambientais, principalmente para evitar impactos sobre espécies nativas.

Peixe-leão já foi encontrado em outras áreas da Bahia

O avanço registrado em Salvador ocorre em meio à expansão da espécie pela costa baiana.

O primeiro registro do peixe-leão no estado ocorreu em fevereiro de 2025, em Morro de São Paulo. Depois disso, outros pontos do litoral também passaram a registrar a presença do animal.

Em Porto Seguro, além da retirada de centenas de exemplares, foram estabelecidas medidas para acompanhar a distribuição da espécie e reunir informações sobre os locais onde ela está sendo encontrada.

Peixe-leão pode ser encontrado em áreas mais profundas

O acompanhamento da espécie também é importante porque os animais podem estar presentes em regiões de difícil acesso.

Pesquisadores relataram que estudos apontam uma maior frequência dos primeiros registros em profundidades superiores a 30 metros.

Por isso, o monitoramento depende também da participação de pescadores, mergulhadores e outros profissionais que frequentam o ambiente marinho.