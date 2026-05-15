Pelourinho será palco de feira gratuita sobre empreendedorismo feminino

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Evento vai acontecer dia 31 de maio, no Largo Tereza Batista - Foto: Divulgação

A comunidade Empreenda Café, movimento que já transformou a trajetória de mais de 200 mulheres na Bahia, realiza a sua 10ª edição em um formato inédito em Salvador.

No dia 31 de maio, das 10h às 16h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, recebe o Empreenda-se, a primeira feira de negócios oficial do projeto.

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A comunicóloga Larissa Silva foi a idealizadora e também coordena a comunidade. O evento marca um novo momento do projeto, consolidando uma rede ativa de apoio, colaboração e visibilidade para mulheres que impulsionam negócios por meio da troca e da construção coletiva.

Nesta edição especial e aberta ao público, os visitantes encontrarão uma exposição diversa de marcas locais, suporte contábil gratuito para microempreendedoras, experiências de networking e apresentações culturais voltadas para toda a família.