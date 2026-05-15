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EMPREENDA-SE

Pelourinho será palco de feira gratuita sobre empreendedorismo feminino

Evento vai acontecer dia 31 de maio, no Largo Tereza Batista

Edvaldo Sales
Por
Evento vai acontecer dia 31 de maio, no Largo Tereza Batista
Evento vai acontecer dia 31 de maio, no Largo Tereza Batista -

A comunidade Empreenda Café, movimento que já transformou a trajetória de mais de 200 mulheres na Bahia, realiza a sua 10ª edição em um formato inédito em Salvador.

No dia 31 de maio, das 10h às 16h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, recebe o Empreenda-se, a primeira feira de negócios oficial do projeto.

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A comunicóloga Larissa Silva foi a idealizadora e também coordena a comunidade. O evento marca um novo momento do projeto, consolidando uma rede ativa de apoio, colaboração e visibilidade para mulheres que impulsionam negócios por meio da troca e da construção coletiva.

Nesta edição especial e aberta ao público, os visitantes encontrarão uma exposição diversa de marcas locais, suporte contábil gratuito para microempreendedoras, experiências de networking e apresentações culturais voltadas para toda a família.

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