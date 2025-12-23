Pessoas em situação de rua terão ceia natalina em Itapuã

- Foto: Arquivo Pessoal

Uma ação solidária que já se tornou tradição em Salvador vai levar uma ceia natalina para pessoas em situação de rua, no bairro de Itapuã, na noite desta quarta-feira (24). A iniciativa acontece a partir das 19h, na praça ao lado da 12ª Delegacia de Polícia, em frente ao Mercado Municipal, e deve atender entre 150 e 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Realizada há 11 anos, a ação é promovida desde 2014 pelo comerciante Reinaldo Carvalho França, conhecido como Nanal França, morador do Bairro da Paz, em parceria com familiares, amigos e apoiadores. O objetivo é proporcionar não apenas uma refeição especial de Natal, mas também acolhimento, dignidade e atenção às pessoas que vivem em situação de rua.

“Além da ceia, que é um momento muito especial para esse público que está em condição de abandono, o objetivo é mostrar que essas pessoas têm valor, que podem se sentir acolhidas como em família. Não é só a alimentação, mas o amor ao próximo, para que se sintam amadas e humanas”, destacou Reinaldo França. Segundo ele, a ação também busca ouvir histórias e, quando possível, ajudar na reconexão dessas pessoas com familiares.

Apesar da continuidade da iniciativa, os organizadores alertam para a baixa arrecadação de doações neste ano e reforçam o pedido de apoio da população. Entre os itens necessários estão alimentos para a ceia, como panetones, proteínas, frios, saladas, frutas, salgados, bolos, sucos, refrigerantes e água, além de materiais descartáveis, roupas e brinquedos.

As doações podem ser entregues pessoalmente no fim de linha do Bairro da Paz ou na sede do Malê de Balê, no Abaeté, em Itapuã. Também é possível contribuir por meio de doação financeira via PIX (chave: 71 99151-0631, em nome de Hamilton Ferreira de Oliveira, Banco Mercado Pago), que será utilizada para a compra dos ingredientes da ceia. De acordo com a organização, haverá prestação de contas de todas as doações recebidas.

Além da contribuição material, os organizadores ressaltam a importância do trabalho voluntário durante o evento. “Todo tipo de ajuda é bem-vinda, inclusive o serviço voluntário de estar ali conosco, levando amor, um abraço e palavras de conforto, para tentar mudar a situação em que essas pessoas se encontram”, reforçou França.