Plano Inclinado Gonçalves será gratuito até conclusão de obras do Elevador Lacerda

O equipamento funciona de segunda a sexta, das 6h30 às 18h15, aos sábados, de 7h às 18h15 e nos domingos, das 9h às 15h - Foto: Divulgação

O Plano Inclinado Gonçalves será gratuito até o fim da reforma do Elevador Lacerda, prevista para ser entregue até o mês de dezembro. O valor de R$0,15 não será cobrado no equipamento que funciona de segunda a sexta, das 6h30 às 18h15, aos sábados, de 7h às 18h15 e nos domingos, das 9h às 15h.



Os usuários podem levar uma bicicleta por viagem nas cabines, o que permite ao ciclista evitar as ladeiras que interligam as regiões. Caso o usuário esteja com uma bike laranja do sistema Bike Salvador, é dispensada a tarifa para acessar o Gonçalves, exclusivamente aos sábados, domingos e feriados.