'Dono da cidade': como vive o vencedor da Mega de R$ 140 milhões em Salvador

Elevador Lacerda, cartão-postal de Salvador - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um dos homens mais ricos da cidade. Esse é o posto ao qual pode ser alçado um soteropolitano caso vença o prêmio principal da Mega-Sena, que sorteará R$ 140 milhões na noite desta quinta-feira, 7.

Primeiro que o sortudo teria que fazer muita força para ficar pobre novamente. Caso o vencedor seja extremamente conservador e aplique todo o dinheiro na poupança, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 820 mil, considerando a taxa de rendimento de 0,55%.

Leia também:

>> BBB 25: atriz famosa e marido são cotados para a próxima edição

>> Familiares de Sabrina Sato se manifestam após famosa perder o bebê

>> João Guilherme relembra experiência íntima com Marquezine após jantar

Na renda fixa, um investimento de R$ 72 milhões em um CDB que remunera 100% do CDI a 11,25% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 3.4 milhões, já descontando o imposto de renda.

O cenário mais provável e recomendado, entretanto, é "torrar" uma parte do dinheiro para viver como grã-fino e ter ainda uma pomposa reserva financeira.

Separando 'apenas' R$ 70 milhões para luxar, o novo bilionário poderia escolher qualquer imóvel à venda em Salvador para morar. O mais caro é uma unidade no prédio Mansão Wildberger, que custa R$ 40 milhões. Já uma mansão em condomínios como o Alphaville custam em média R$ 10 milhões.

Para passear pela Baía-de-Todos-os-Santos, uma opção é o iate Schaefer 660, fabricado em Santa Catarina e avaliado em aproximadamente R$ 10 milhões. A unidade estará à venda na Bahia em uma feita neste final de semana.

Iate | Foto: Divulgação

Para a terra, uma opção é imitar o lutador Popó e comprar um Cybertruck por R$ 1,5 milhão. Para ostentar ainda mais é só desembolsar R$ 16,5 milhões por um Aston Martin Valour, mais conhecido como 'carro mais caro à venda no Brasil'.

No ar? Um jatinho Embraer Phenon por aproximadamente R$ 20 milhões para viajar pelo mundo. Se quiser usar as linhas aéreas, dinheiro não vai faltar também. Uma passagem de Salvador para Paris, em classe executiva, óbvio, de Air France custa R$ 15 mil ida e volta, uma pechincha.

Luxuoso jatinho | Foto: Divulgação

Assim como será um 'troco' passar a fazer todas as refeições do dia em restaurantes como Amado e Origem. Na hora do lazer, um passeio pela Alameda das Grifes do Shopping da Bahia para quantos banhos de loja quiser.

A melhor coisa é que mesmo torrando tudo isso, ainda sobraria R$ 50 milhões para investir. Esse dinheiro renderia R$ 200 mil por mês na poupança, por exemplo.