PM intercepta ataque de facção a rivais em Pernambués

Policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel(BPatamo) interceptaram o que seria um ataque de uma das principais facções criminosas do estado contra seus rivais na noite de sábado, 29, no bairro de Pernambués, em Salvador.

Segundo informações da PM, o caso aconteceu durante uma patrulha na região, quando as guarnições receberam informações de homens na localidade conhecida como Baixa do Manu. Buscas foram realizadas e os PMs identificaram os suspeitos que, ao perceberem a aproximação policial, dispararam contra as equipes. Houve o revide.



Após o confronto, foram encontrados dois suspeitos feridos ao solo, que foram imediatamente socorridos para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiram.

Com eles, foram encontradas uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre 40mm, 12 munições e três aparelhos celulares.

O bairro de Pernambués vem sofrendo, principalmente nos últimos dias, com a disputa entre as facções criminosas Bonde do Maluco (BDM) e o Comando Vermelho (CV). Na última terça, 24, uma liderança do BDM, identificada como Jailson da Silva, vulgo 'Cascata', foi baleado após ele e um grupo de homens entrar em confronto com a PM. Ele chegou a ser socorrido para o hospital Roberto Santos, mas não resistiu.