Ponte Salvador-Itaparica avança com 15 estacas e chegada de mega cargueiro

As obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam em diferentes pontos da Baía de Todos-os-Santos e também nos canteiros instalados em terra. No trecho marítimo onde será construído o vão central do empreendimento, 15 estacas já foram cravadas para viabilizar a implantação da central de concreto que dará suporte à execução da estrutura.



Considerado um dos pontos mais complexos da obra, o vão central terá 682 metros de extensão. O projeto prevê a dimensão necessária para manter a segurança da navegação e permitir a continuidade do tráfego marítimo na Baía de Todos-os-Santos, inclusive com a passagem de embarcações de grande porte.



“Estamos avançando diariamente em um dos trechos mais complexos da construção da Ponte Salvador-Itaparica, com diferentes frentes de trabalho em terra e no mar. A implantação da central de concreto no meio da Baía de Todos-os-Santos é uma etapa fundamental para a execução do vão central, que está no caminho crítico da obra”, explica o secretário extraordinário do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias.



Balsa de 77 metros atua na instalação das estruturas

A implantação da central de concreto conta atualmente com o suporte da Balsa Jaguaribe, que possui 77 metros de comprimento. A embarcação é equipada com uma estrutura-guia utilizada para posicionar as estacas, além de martelo vibratório, martelo de percussão e dois guindastes de grande porte.



Os equipamentos têm capacidade para içar 150 e 320 toneladas e são utilizados na execução das estruturas necessárias à construção do vão central da ponte.

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Navio de 130 metros reforçará construção do vão central

Outra etapa prevista para o empreendimento será a chegada do Tie Jian Da Qiao Zhuang 1, apresentado como o maior navio de cravação de estacas do mundo. A embarcação deixou o terminal de comércio exterior do Porto de Lüsi, na província chinesa de Jiangsu, e tem previsão de chegada ao Brasil em novembro.



Com 130,5 metros de comprimento, o navio conta com uma estrutura de cravação de estacas de 156 metros. A embarcação pode içar até 700 toneladas e operar em profundidades de até 70 metros.



Na Ponte Salvador-Itaparica, o equipamento será empregado em uma região onde as fundações precisarão ser cravadas em águas de até 64 metros de profundidade, em um trecho marcado por condições geológicas complexas.



Trabalho também avança em Vera Cruz, Salvador e Maragogipe

Enquanto as estruturas são executadas no mar, os trabalhos seguem em diferentes canteiros terrestres.



Em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, está em implantação a Plataforma Linear Provisória (PLP), estrutura que terá a função de ampliar a eficiência das atividades de construção realizadas sobre o mar.

Na capital baiana, o canteiro de Jequitaia passa pela etapa de mobilização e será utilizado como sede administrativa e operacional da obra.



Já em Maragogipe, o canteiro de São Roque do Paraguaçu concentra a produção, preparação e armazenamento de materiais e equipamentos que serão utilizados ao longo das etapas do empreendimento.



Ponte terá 12,4 quilômetros sobre a Baía

A Ponte Salvador-Itaparica terá 12,4 quilômetros sobre o mar e fará parte do novo Sistema Viário Oeste. O projeto também prevê intervenções nos acessos viários de Salvador e Vera Cruz.



Na capital, serão 4,4 quilômetros de estruturas entre a região da Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e túneis paralelos aos existentes na Via Expressa.



Na Ilha de Itaparica, o empreendimento contempla uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de 8 quilômetros da BA-001, entre Tairu e a Ponte do Funil.



Investimento estimado é de R$ 11,6 bilhões

Executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), o projeto integra o Novo PAC e tem investimento estimado em R$ 11,6 bilhões.



Do total previsto, R$ 3 bilhões correspondem ao aporte do Governo Federal, R$ 3,1 bilhões ao Governo do da Bahia e R$ 5,5 bilhões à iniciativa privada.



A execução está sob responsabilidade da Concessionária Dois de Julho, formada pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e pela China Communications Construction Company (CCCC), dois grupos chineses de engenharia.