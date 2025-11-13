SALVADOR
Ponto facultativo é decretado e garante feriadão de 4 dias em Salvador
Feriado do Dia da Consciência Negra será celebrado em 20 de novembro
Por Iarla Queiroz
O dia 20 de novembro, conhecido como o Dia da Consciência Negra, celebra a luta e a resistência do povo negro, em especial a memória de Zumbi dos Palmares. Em 2025, a data será comemorada pela primeira vez como feriado nacional, após a sanção da lei que oficializou a data em todo o país.
Neste ano, o feriado cai em uma quinta-feira, o que já levanta a expectativa de feriado prolongado.
Em Salvador, a prefeitura tomou uma decisão e instituiu o ponto facultativo no dia seguinte, a sexta-feira, 21. O descanso extra poderá ser aproveitado pelos servidores públicos municipais, que terão um feriadão de 4 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta.
Entenda como funciona o ponto facultativo
Setor privado
- O que é: A empresa decide se concede folga ou mantém o expediente normal.
- Se trabalhar: O dia é considerado comum, sem pagamento em dobro, a menos que exista acordo coletivo que determine compensação.
- Se folgar: A folga pode ser remunerada, conforme a política interna da empresa ou acordo sindical.
Serviço público
- O que é: O governo (federal, estadual ou municipal) define se haverá expediente para os servidores.
- Se trabalhar: Órgãos essenciais — como saúde, segurança e transporte — mantêm o funcionamento normal.
- Se folgar: Os demais servidores têm recesso no expediente.
O que fazer no feriado em Salvador
Berço de grandes nomes do movimento negro e uma das principais referências turísticas do Brasil, Salvador oferece várias opções para curtir o feriado — e o melhor: sem gastar muito.
Praias urbanas e centrais
- Porto da Barra
- Farol da Barra
- Ondina
- Amaralina
- Flamengo
- Piatã
- Stella Maris
Museus e acervos
- Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) — aberto de terça a domingo, das 10h às 17h (entrada até 16h30).
- Museu Afro-Brasileiro (Mafro) — funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h (entrada até 16h30). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).
- Memorial Lajoumim
- Terreiro Pilão de Prata
