Ponto facultativo é decretado e garante feriadão de 4 dias em Salvador

O dia 20 de novembro, conhecido como o Dia da Consciência Negra, celebra a luta e a resistência do povo negro, em especial a memória de Zumbi dos Palmares. Em 2025, a data será comemorada pela primeira vez como feriado nacional, após a sanção da lei que oficializou a data em todo o país.

Neste ano, o feriado cai em uma quinta-feira, o que já levanta a expectativa de feriado prolongado.

Em Salvador, a prefeitura tomou uma decisão e instituiu o ponto facultativo no dia seguinte, a sexta-feira, 21. O descanso extra poderá ser aproveitado pelos servidores públicos municipais, que terão um feriadão de 4 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta.

Entenda como funciona o ponto facultativo

Setor privado

O que é: A empresa decide se concede folga ou mantém o expediente normal.

A empresa decide se concede folga ou mantém o expediente normal. Se trabalhar: O dia é considerado comum, sem pagamento em dobro, a menos que exista acordo coletivo que determine compensação.

O dia é considerado comum, sem pagamento em dobro, a menos que exista acordo coletivo que determine compensação. Se folgar: A folga pode ser remunerada, conforme a política interna da empresa ou acordo sindical.

Serviço público

O que é: O governo (federal, estadual ou municipal) define se haverá expediente para os servidores.

O governo (federal, estadual ou municipal) define se haverá expediente para os servidores. Se trabalhar: Órgãos essenciais — como saúde, segurança e transporte — mantêm o funcionamento normal.

Órgãos essenciais — como saúde, segurança e transporte — mantêm o funcionamento normal. Se folgar: Os demais servidores têm recesso no expediente.

O que fazer no feriado em Salvador

Berço de grandes nomes do movimento negro e uma das principais referências turísticas do Brasil, Salvador oferece várias opções para curtir o feriado — e o melhor: sem gastar muito.

Praias urbanas e centrais

