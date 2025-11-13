Menu
SALVADOR
SALVADOR

Ponto facultativo é decretado e garante feriadão de 4 dias em Salvador

Feriado do Dia da Consciência Negra será celebrado em 20 de novembro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

13/11/2025 - 17:00 h
Saiba como aproveitar o feriadão
Saiba como aproveitar o feriadão -

O dia 20 de novembro, conhecido como o Dia da Consciência Negra, celebra a luta e a resistência do povo negro, em especial a memória de Zumbi dos Palmares. Em 2025, a data será comemorada pela primeira vez como feriado nacional, após a sanção da lei que oficializou a data em todo o país.

Neste ano, o feriado cai em uma quinta-feira, o que já levanta a expectativa de feriado prolongado.

Em Salvador, a prefeitura tomou uma decisão e instituiu o ponto facultativo no dia seguinte, a sexta-feira, 21. O descanso extra poderá ser aproveitado pelos servidores públicos municipais, que terão um feriadão de 4 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta.

Entenda como funciona o ponto facultativo

Setor privado

  • O que é: A empresa decide se concede folga ou mantém o expediente normal.
  • Se trabalhar: O dia é considerado comum, sem pagamento em dobro, a menos que exista acordo coletivo que determine compensação.
  • Se folgar: A folga pode ser remunerada, conforme a política interna da empresa ou acordo sindical.

Serviço público

  • O que é: O governo (federal, estadual ou municipal) define se haverá expediente para os servidores.
  • Se trabalhar: Órgãos essenciais — como saúde, segurança e transporte — mantêm o funcionamento normal.
  • Se folgar: Os demais servidores têm recesso no expediente.

Leia Também:

Agora é lei! Filmes em Salvador terão que começar na hora marcada
Prefeitura cria programa que oferece descontos a servidores municipais
Santo Antônio Além do Carmo: o preço de virar moda em Salvador
Veja como vai ficar o novo Plenário da Câmara de Salvador

O que fazer no feriado em Salvador

Berço de grandes nomes do movimento negro e uma das principais referências turísticas do Brasil, Salvador oferece várias opções para curtir o feriado — e o melhor: sem gastar muito.

Praias urbanas e centrais

  • Porto da Barra
  • Farol da Barra
  • Ondina
  • Amaralina
  • Flamengo
  • Piatã
  • Stella Maris

Museus e acervos

  • Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) — aberto de terça a domingo, das 10h às 17h (entrada até 16h30).
  • Museu Afro-Brasileiro (Mafro) — funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h (entrada até 16h30). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).
  • Memorial Lajoumim
  • Terreiro Pilão de Prata

x